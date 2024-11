Daniel Montoya revive programa y no se imagina en honor a quién lo hace

Daniel Montoya ahora tiene su propio programa en radio Omega todas las madrugadas. (Manuel Herrera)

Daniel Montoya decidió revivir un programa que hacía junto con su primo Ariel Artavia, fallecido hace dos años, para honrar su recuerdo.

El humorista ahora tiene su propio espacio en radio Omega (105.1 F.M.), todas las madrugadas a partir de las 5 a.m.

“La Bombeta” es el nombre del programa de humor que estrenó hace tres mes y que años atrás producía junto con Ariel en nuestra desaparecida emisora Q’ Teja.

Artavia o “el Gordo”, como le decían de cariño, falleció el 27 de octubre de un paro cardíaco en el hospital Calderón Guardia, y también formaba parte del equipo de humoristas de radio Omega.

Daniel Montoya hace su programa La Bombeta en la madrugada

El espacio lo hace Daniel completamente solo, y lo que hace para entretener más a los oyentes es que incluye a su personaje Splendol y en ocasiones invita al dj Rolo mix.

Igualmente, él sigue formando parte del programa El Manicomio de la risa, que se inicia por la misma emisora a las 6 .m., solo que ahora le toca madrugar más de la cuenta.

“El programa lo hago yo solo, hago controles y todo, a esas horas que llego (4:40 a.m.) solo estamos el guarda y yo. Me toca levantarme a las 3:30 a.m., pero ya me acostumbré”, mencionó.

Ariel Artavia (gorra blanca) y Daniel Montoya trabajaban juntos en radio Omega. Instagram

El creador de personajes como Guanelgue o Tony contó que está muy feliz, porque los oyentes han respondido muy bien y que, según le han dicho los jefes, de raiting va muy bien.

“La Bombeta” no solo es un espacio de humor sino que también se dedica a animar a los madrugones y a complacerlos mientras se están alistando para ir al trabajo o a estudiar.

“Hace tiempo quería hacerlo, solo que no se había dado la oportunidad de revivirlo”, mencionó.