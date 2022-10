Humorista de Omega sufrió paro cardíaco mientras le ponían el marcapasos

El humorista Ariel Artavia tiene un personaje llamado Jamón que lo hace en el programa radial El Manicomio de la risa. Facebook

El humorista Ariel Artavia de radio Omega está enfrentando la prueba más dura de su vida desde una de las camas del hospital Calderón Guardia.

Por ahora su sonrisa está apagada, pero su corazón, aunque está un poco débil, sigue luchando por mantenerse vivo.

El miércoles Ariel fue sometido a una cirugía, pues le estaban colocando un marcapasos, pero le dio un paro cardíaco en medio procedimiento y esto lo dejó muy delicado de salud.

Él se dio a conocer en los medios radiofónicos gracias a su primo y también humorista, Daniel Montoya, quien lo impulsó a hacer comedia ya no solo frente a su familia sino ante el público en general.

Daniel Montoya (amarillo) además de ser su compañero de programa es su primo y quien lo ha llevó a trabajar en radio. Facebook

Precisamente, Montoya es uno de los que más está pidiendo que oren por él para que pronto despierte y se recupere.

“Aún nos quedan metas por alcanzar, mi gordo. Vamos, papi, con todo que vamos a salir de esta. La oración tiene mucho poder, por favor oren por mi Jamón”, escribió Daniel en sus redes sociales al enterarse de la situación.

Los chistes y personajes de Ariel se empezaron a escuchar en nuestra emisora hermana Q’ Teja (que ya está fuera del aire), en el 2018, cuando junto a Daniel montaron el programa La Bombeta.

Justo en esta emisora lo conoció por primera vez el locutor Miller Chavarría, quien ahora también es parte de Omega Estéreo y es otro compañero que está muy preocupado por su estado de salud.

“En que Q’ Teja tuve el placer de conocerlo y Ariel es una gran ser humano, una gran persona y estamos completamente orando, tanto aquí en Omega como toda la familia que nos escucha a través de la 105.1 FM para que Arielito pronto esté de nuevo con nosotros. Nos hace mucha falta, él es una persona muy especial y sé que él es muy valiente, así que confío en que Dios lo va a sacar de una vez por todas de esta prueba y la va a superar”, dijo Miletico.

Artavia forma parte del programa El Manicomio de la risa, que se transmite de 6 a.m. a 9 a.m., de lunes a viernes, y en ocasiones participa en el programa “La risa se pega”, de 5 p.m. a 7 p.m., él está internado en el hospital desde inicios de este mes luego de presentar problemas de retención de líquidos.

Carlos Álvarez (al fondo) asegura que es una de sus etapas profesionales más duras al saber que hay dos compañeros muy enfermos, Ariel y José Kawas. Facebook

Gran compañero y lleno de humildad

Otro que está muy dolido por el difícil momento que enfrenta su compañero de micrófonos es el locutor Irán Blanco, mejor conocido como el Maleku, quien tiene cuatro años de compartir cabina con él.

“Siempre he tenido un aprecio especial por él, por luchador y entrador a todo. De él valoro ese ímpetu para salir adelante a pesar de sus dificultades de salud, siempre con esa sonrisa. Un hombre luchador en todo sentido”, mencionó una de las voces principales de radio Omega.

El Maleku, además, destacó que Ariel como compañero es “muy bondadoso” y el que arma la fiesta “sanamente” (porque no toma licor) cuando entre ellos se reúnen.

“Es atento, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Tiene un gran corazón, sin duda”, recalcó.

El Maleku (rojo) contó que Ariel es el alma de la fiesta cuando están fuera de micrófono. Facebook

Justo ese gran corazón esperan siga latiendo cada vez más fuerte para que pronto salga del hospital y regrese a hacer reír a todos los oyentes de las 105.1 FM, quienes también no han dejado de mandar mensajes de aliento y de pronta recuperación.

Dura etapa en la radio

El locutor Carlos Álvarez, quien tiene poco tiempo de conocer al vecino de Concepción de Tres Ríos, dijo que su “gracia natural” es la que más lo hace destacar cuando está al aire y que también destaca de él su gran deseo por aprender siempre.

“Uno a veces se pregunta cuando la gente utiliza la frase ‘un pan de Dios’, ¿qué es un pan de Dios’, pues bueno, cuando se refiera a un pan de Dios hay que hablar de Ariel, cuando lo conocés te das cuenta, independientemente de que creas o no temas religiosos, que el muchacho es un ser excepcional y maravilloso, de condiciones humanas increíbles y pues uno se alegra de conocer gente así”, dijo Álvarez.

Carlitos, quien es el coordinador de los programas de humor de la radio, mencionó que esta es la etapa laboral más difícil que le ha tocado enfrentar porque en los últimos meses han sido varios los compañeros han estado fuera por alguna enfermedad.

En Omega más que compañeros de trabajo todos son muy amigos por eso están muy dolidos por la prueba que pasa Artavia. Facebook

Cabe recordar que el humorista José Kawas, creador del personaje Chito Pitt, también tiene meses de no ir a la emisora porque lo diagnosticaron con cáncer en la vesícula.

“En mi vida me he enfrentado a algo así y te lo digo con toda sinceridad, quizá es de los momentos profesionales más complicados que he tenido porque una cosa es que el compañero está de vacaciones, que el compañero pidió una licencia para unirse a otro proyecto, está bien, pero que tu compañero está enfermo y severamente enfermo, te invade una gran incertidumbre porque ya no es el compañero sino el compa, el amigo el que está dando una lucha por su vida, entonces es muy duro”, mencionó Álvarez.

La condición de salud de Ariel sigue siendo muy delicada y las más deseosas de verlo salir del hospital son sus dos hijas, Alison y Valeria, de 18 y 12 años, así como su prometida, Jésicca Salas, y su mamá, María Cecilia Montoya, quienes han estado a su lado todo este tiempo.

