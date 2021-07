Sí fui al hospital, pero gracias a Dios me mandaron a la casa el mismo día para no exponerme mucho, sufrí muchas calenturas, pérdida de olfato, gusto, tuve mucho dolor de cuerpo, me tenía que bañar en una silla porque no soportaba estar de pie, ya por dicha estoy con la primera vacuna y muy agradecido con Dios porque mucha gente no ha podido contar con la misma suerte.