Daniel Montoya se puso serio por un susto con su salud: “Me cargué de mucho estrés”

Daniel Montoya confesó que había dejado de lado el ejercicio y que por eso ahora retomará las andadas en bicicleta. Instagram

El humorista Daniel Montoya salió, como se dice popularmente, con cartón lleno del consultorio del doctor luego de que, por un vacilón, se diera cuenta que estaba teniendo problemas de presión y muchas cosas más.

El integrante del programa radial “El manicomio de la risa”, de Omega Estéreo, contó que hace unos días en cabina se pusieron a vacilar que se estaban tomando la presión para ver qué tal andaba cada uno y también se chequearon la glucosa, pero que de esta última salió muy bien.

Sin embargo, la presión sí salió bastante alterada y entre todos sus compañeros le aconsejaron que lo mejor era prestarle atención por aquello de un relojazo.

“Al otro día me volví a tomar la presión y salió más alta todavía, mis compañeros me dijeron: ‘mae, póngase en control porque eso no está bien’ y esa misma noche, no sé si del susto, me dio mucha tos, empecé a toser mucho, como ahogarme y fue rarísimo y me fui a hacer exámenes a un hospital privado, gracias a un seguro que tengo, y luego me fui donde una doctora de Tres Ríos y ya me confirmaron que tengo de todo”, contó.

Montoya salió con hipertensión, le dijeron que es prediabético, que tiene piedras en los riñones, tiene obesidad y casi una bronquitis por no tratar bien un resfrío.

Ahora deberá tomar una serie de pastillas por tres meses, tener una dieta balanceada y hacer ejercicio, para ver si le salen bien los próximos exámenes médicos.

“Me cargué mucho de estrés, de susto también porque ya me había pasado un tema con un negocio y como me cerraron el restaurante (que tiene en Tres Ríos) por algo que no tiene que ver con nosotros, yo decía: ‘no puede ser que me vuelva a pasar algo así', entonces, como que eso me cargó, pero ya gracias a Dios estoy mejor y ya estamos por abrir El Parientico de nuevo”, dijo.

Su primo Ariel Artavia murió hace casi un año (en octubre de 2022) por tener varios problemas de salud. Instagram

El famoso “Guanelgue” mencionó además que se le paró la peluca cuando le dieron todo lo que tenía y máxime al saber que otros compañeros de la radio han fallecido por problemas de salud similares.

“Por dicha estamos a tiempo para ver qué hacemos, pero sí me asusté, claro, más con todo lo que ha pasado, entonces, hay que ponerse en todas y hacer caso”, agregó.