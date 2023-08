El humorista Daniel Montoya se llevó un gran susto

Daniel Montoya contó que tenía más de ocho años sin ir al médico a hacerse exámenes para ver cómo estaba su salud.

Daniel Montoya quedó impactado luego de ir al médico y ver todo lo que tenía.

Montoya, por medio de sus historias de Instagram, contó que tenía más de ocho años sin ir al médico a hacerse exámenes para saber cómo estaba su salud.

“Y yo solo dije: ‘Que me dolía la cabeza’. Hace unos días la vida me pegó un frenazo, me hice exámenes y salí con varias cosas”, escribió en su Instagram.

El humorista compartió una foto con un montón de medicinas, las cuales muy probablemente esté tomando, ya que hizo una larga lista de todo lo que le salió después de un examen médico.

El humorista compartió la foto y escribió todo lo que está padeciendo. Instagram

“Hipertenso, piedras en los riñones, prediabetes, casi una bronquitis debido a los resfríos maltratados, obesidad por mala alimentación”, escribió.

El humorista contó que los médicos le dijeron que estaba a tiempo y que los padecimientos con los que salió se pueden controlar.

LEA MÁS: Humorista Daniel Montoya se agarró duro con un cantante nacional en redes sociales

Así mismo, aprovechó para motivar e invitar a sus seguidores a ir al médico y les dejó claro que hoy el mejor regalo que uno le puede hacer a un ser querido es un buen examen médico para prevenir o tratar a tiempo cualquier enfermedad.