Humorista Daniel Montoya se agarró duro con un cantante nacional en redes sociales

Daniel Montoya Montoya, humorista.

El humorista Daniel Montoya se agarró duro en redes sociales con el cantante nacional Juan Jo Sánchez.

Resulta que el artista publicó este domingo en la noche un video en el que denunciaba públicamente que en el negocio de Dani, llamado el Palenque del pariente, le cancelaron un evento que tenía, cuando él ya estaba en el lugar.

Juan Jo se mostró chiva por lo que pasó y por eso publicó en Facebook: “Llegué a cumplir y me cancelaron el evento. Diez años de trabajar y nunca me había pasado. Las disculpas a todos los amigos que llegaron, hoy no pierdo, gano experiencias. Quedo tranquilo de que llegué a cumplir. Solo le pido al dueño, Daniel Montoya, que se comunique, me dé la cara y conversemos, las cosas no se hacen así”, dijo Juanjo.

Al ver este mensaje, Dani no aguantó nada y se defendió dejando mal parado al artista.

LEA MÁS: Al humorista Daniel Montoya le apagaron la sonrisa al regresar del Verano Toreado

“En vista a su publicación, queremos aclarar lo siguiente, la misma importancia que dé usted a nosotros y a su compromiso, nunca será la misma que nosotros daremos a usted, pero hay excepciones.

“Lamentablemente para usted, trabajamos en el mismo gremio y sé bien cómo se manejan estos temas, nosotros pactamos con usted un show a las 6 p. m. en nuestro palenque, ¿por qué a las 6? Porque la mayoría de domingos, nuestro horario de cierre es a las 8:30 p. m., así sea víspera de feriado.

“Yo estoy fuera de San José, pero tengo a los encargados del restaurante, que me indican que usted a las 6 no había llegado al lugar, había gente esperando su show y a las 6:23 se retiraron, sintiéndose burlados por nosotros, aunque el que falló fue usted”, comentó.

Juanjo Sánchez llegó a las 7 cuando al parecer, el concierto era a las 6 pm. (Melissa Fernandez Silva)

Agregó: “Cuando usted llegó a nuestro negocio eran las 7, una hora después de lo pactado, sin equipo, sin absolutamente nada montado en tarima para iniciar el show, ¿usted ve justo que aún con su irresponsabilidad le sonríamos y le digamos: ‘haga el show, tranquilo’?”.

Daniel no se guardó nada y dijo que le pagará al artista, pero que quedó curado y aprendió que antes de contratar a alguien mejor firmará un contrato antes, para evitar que la gente ande hablando mal de ellos, sin razón alguna. ¡Sin duda se enchaquetó!

Al ver la aclaración, el cantante pidió disculpas y dijo que todo se debió a un problema de comunicación, pues él no sabía la hora de cierre del lugar.