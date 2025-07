Daniel Quirós sobre su otro trabajo más allá de la radio y la televisión: “Mi esposa me ayuda mucho”

Daniel Quirós conversó hace unos días con La Teja durante la inauguración de la tienda Reebok, en Multiplaza Escazú. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Daniel Quirós afirmó que su esposa, María del Milagro Campos, le ayuda muchísimo a cumplir con las obligaciones que demanda el otro trabajo que tiene más allá de la radio y la televisión.

El vecino de Palmares tiene 25 años de trabajar en canal 7 y también tiene su propio programa radial (Totalmente Deporte, que se transmite por Costa Rica Radio), pero de la mano de eso, él se dedica a otra cosa.

Precisamente la popularidad que le dio estar en el medio y la fuerza que tienen sus redes sociales, cotizó a Daniel en el mundo de los “influencers” y embajadores de marcas, algo que también lo ocupa, pero donde la ayuda de su esposa ha sido fundamental.

Desde zapatos deportivos hasta potenciadores de energía son productos que Daniel promociona en sus redes, retándolo a incursionar en un universo muy diferente para él, que se dice que es “de la vieja escuela”.

“Es vacilón, porque yo siempre me defiendo y bueno, yo digo que yo no soy influencer, al final de cuentas soy un periodista con cierta trayectoria, con muchos años en el medio, que gracias a Dios ha logrado tener una imagen buena, dentro de lo que ha sido mi trabajo como periodista deportivo y narrador de fútbol; entonces uno agradece que eso permita que algunas marcas le tengan la confianza a uno de poder llevarle a los amigos, a la comunidad que de alguna manera siempre ve lo que uno publica”, dijo Daniel en una reciente entrevista con La Teja.

Daniel Quirós dice que su esposa, María del Milagro Campos, le mete mucho el hombro con las cosas que tiene que hacer en su otro trabajo. Fotografía: Instagram Daniel Quirós. (Instagram)

Aclaró que sí tiene mucho cuidado con el tipo de productos que “vende” y que antes de recomendarlos él comprueba que sean de utilidad para la gente.

Esa “extra” implicó que Daniel tuviera que explorar más la tecnología y las herramientas que hay para producir ese tipo de cosas; algo en lo que su esposa lo ha ayudado muchísimo.

“Soy de una generación diferente. Ahora me he tenido que renovar y aprender. De hecho no termino de aprender, hay que renovarse, yo soy de la vieja guardia, pero sí, ha sido difícil ponerse al día en cuanto a la tecnología. Te soy sincero, mi esposa me ayuda mucho, porque yo no tengo esa facilidad tecnológica como para los ‘reels’ y demás, pero yo trato por lo menos de que si me caso con una marca voy a morir por siempre, y como te digo, cuando lo hago es porque realmente siento de que no solamente agradezco el beneficio que le dan a uno, sino también que yo sea un buen representante de su marca y que lo que yo diga pueda calar en la gente”, recalcó.

Daniel Quirós tiene 25 años de trabajar en Teletica Deportes. En la foto junto a Bismarck Méndez y Paola Chacón. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

