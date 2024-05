Daniel Vargas anunció que está a pocas horas de iniciar el ascenso al monte Everest

El chef Daniel Vargas anunció este martes en sus redes sociales que está a pocas horas de intentar cumplir su sueño de llegar a la cima del monte Everest, a 8,849 metros sobre el nivel del mar.

El musculoso chef comentó en su Instagram: “Lakpa Sherpa y yo a pocas horas de iniciar nuestra subida a la cima.

“Ha sido una espera larga para obtener una buena ventana de clima, días con mucho viento, con mucha nieve, noches en las que no he podido dormir bien por varias razones, cambios de fecha que mentalmente afectan, etc. Sin embargo, la espera se acabó y estamos muy entusiasmados en realizar este último empujón para finalizar esta aventura con éxito.

“De corazón mil gracias por todo el apoyo que me han brindado, tantas buenas vibras y bendiciones han aligerado mucho la dificultad de este reto. Un fuerte abrazo”.

Vargas lleva varios días en Nepal en su travesía hacia la cima de la montaña más alta del mundo y desde ahí ha subido mucho material del viaje para que sus seguidores estén en todas.