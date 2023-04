Daniel Vargas ya no subirá el Everest este año y nos contó por qué

Daniel Vargas estuvo en febrero en el Chimborazo en Ecuador como parte de su entrenamiento. Instagram

Daniel Vargas había anunciado que este 2023 subiría el monte Everest, la cima más alta del mundo; sin embargo, ya este año no será.

El reconocido chef y deportista ahora se centra en dos nuevos retos que se propuso para junio y agosto y en los que lo acompañará su novia, Shirley Álvarez.

El ganador de Dancing with the Stars sigue muy claro con su objetivo de escalar los puntos más altos de cada continente y esto fue lo que nos contó.

- ¿Por qué al final no subió el Everest como lo había anunciado?

No se pudo recaudar el dinero necesario por medio de patrocinadores, entonces, lo que se hizo fue posponer la subida del Everest para el próximo año para que me dé un poco más de tiempo para conseguir los patrocinadores necesarios y se utiliza este año como parte del entrenamiento.

- ¿Cuál es su objetivo ahora?

La intensión ahora es hacer dos cumbres que serían en Nueva Guinea, la Puncak Jaya (Oceanía) y Kilimanjaro en Tanzania (África), que forman parte de las siete cumbres que es la intensión que tengo a largo plazo, subir las siete cumbres, que son los puntos más altos de cada continente y eso muy poca gente lo ha hecho a nivel mundial. Esas dos que tengo pensado subir este año junto con el Everest forman parte de esas siete cumbres más altas.

El reconocido chef contó que a él le encanta el frío. Instagram

- ¿Cuánto dinero necesitaba para subir el Everest?

Depende de la empresa con la que uno vaya a subir porque ahí suben los precios dependiendo de lo que usted quiera, pero son aproximadamente entre 45 mil y 55 mil dólares (es decir, casi 30 millones de colones) eso incluye en algunos casos el equipo especial, pero el equipo yo ya lo tengo todo.

- ¿Por qué se necesita tanto dinero?

Subir el Everest son dos meses que tengo que estar allá y en ese monto está incluido la estadía, la alimentación, la guía, todo. Entonces, fue que solo pospuse el viaje para el otro año para recaudar lo que se necesita.

- ¿Entonces cuándo va para Nueva Guinea?

Para el Kilimanjaro llevo 10 personas, es un viaje bastante chiva, vamos a hacer tres días de safari y al de Nueva Guinea sí voy solo porque ese es técnico, sería a finales de junio.

Si no me equivoco este de Nueva Guinea ningún costarricense lo ha subido y el de Kilimanjaro sería viajar en agosto.

- ¿Para qué fecha del otro año subiría el Everest?

Sería para estas mismas fechas marzo o abril que es la temporada de escalada.

- ¿Al cambiar de montaña debe cambiar la preparación?

No, no es la misma preparación, de hecho allá está Warner Rojas y Liga Madrigal, entonces, creo que también tres ticos allá ya es como tumulto. Creo que las cosas no se dan por algo, no era mi momento, igual supertranquilo, enfocado en lo mío, ya para el próximo año vamos a tener todo preparado.

Yo sigo entrenando, que es parte de mi día a día hacer ejercicio, acá no se puede entrenar altura, pero ese (Puncak Jaya) de igual manera no es tan alto, yo ya he estado muchísimo más alto que eso, nada más es más técnico y nada más un mes antes de ir sí voy a estar trabajando con el equipo técnico, pero eso lo puedo hacer hasta en la casa.

De hecho, una de mis ideas es documentar cada una de las siete cumbres, pero bueno, para eso ya se necesita un monto mucho más alto y el apoyo sería mucho más elevado. Imaginate que la gente tenga la oportunidad de ver todo eso, en el caso de Nueva Guinea se sale desde Bali, después se viaja en helicóptero y se pasa literalmente por la jungla y se llega a Nueva Guinea, poder documentarlos sería chivísima y es un proyecto ambicioso de mi parte.

Daniel también cuenta con licencia para bucear, así que es un gran deportista en todo sentido. Instagram

- ¿Por qué a este nuevo cerro va a subir solo?

Diay no sé, es un proyecto personal. Las siete cumbres me parecen que son algo chiva y además de que me encanta viajar y conocer todos los continentes a largo plazo.

A inicios de febrero realicé un entrenamiento en Ecuador, subí el Chimborazo (está a 6.384,4 kilómetros de distancia del centro de la Tierra) que es el punto más cercano al Sol, lo disfruté montones y me di cuenta que sí me gusta y sí disfruto de este reto que me propuse y ahora a seguir entrenando y enfocado en este que viene de junio.

- ¿Ya tiene el presupuesto para el de Nueva Guinea?

Sí, para este se necesita menos presupuesto, el Everest es bastante costoso porque son dos meses que hay que estar allá, pero por ejemplo, en este son entre 11 o 12 días, nada más.

- ¿Cómo surgió eso que se aventurara ahora por escalar las montañas más altas?

El deporte y la aventura lo hacía desde antes de aprender a cocinar, solo que no lo había visto como algo que realmente me motivara muchísimo. De hecho, muy poca gente sabe que mi abuelo, el papá de mi mamá, era superaventurero, él buceaba, mi mamá también, mi mamá buceó en la Isla del Coco, creo que ya es algo de familia, con lo que he crecido.

Por ejemplo, si se meten a YouTube y ponen subida al Chirrió documentada, creo que fue en 1962, y es de la gente que hizo el trillo que hoy en día se usa para ascender y en ese grupo iba metido mi abuelo.

Su novia, la presentadora Shirley Álvarez, lo va acompañará en sus dos próximas aventuras. Instagram

- ¿Qué opina su novia, Shirley Álvarez, de este nuevo reto?

Ella es un apoyo increíble, obviamente es un apoyo muy importante y en este caso Shirley es el apoyo que uno necesita, además a ella también le encanta pasear, entonces, en los que se pueda unir genial, así que mientras yo subo, ella pasea, así disfrutamos los dos.

- ¿Lo va a acompañar a alguno de los dos cerros?

Sí, sí al de Kilimanjaro, en Tanzania, tiene planeado ir y a este primero también solo que ella se queda en Bali disfrutando y yo me voy para Nueva Guínea.