“En la radio nacional, si no le pagás, no te ponen las canciones y yo tengo hasta chats de programadores donde yo directamente les envío la canción y te puedo decir que la he mandando a más de seis grupos de radio y te dejan en visto o dicen: ‘sí, claro, la vamos a ver’ y nada, de ahí no pasa. ¿Por qué?, porque no hay un interés, no hay una unión, un nacionalismo musical, que es lo que tenemos que tratar de hacer”, dijo el cantante algo chiva.