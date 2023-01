Danna Paola desmiente problemas de alcoholismo

Danna Paola encaró los rumores sobre un supuesto problema de alcoholismo, luego de que ella misma escribió en Twitter que llevaba bebiendo una semana entera, lo que alertó a sus fans.

La cantante aseguró que no le preocupa lo que digan de ella.

“Que no se preocupen, preocúpate en tu casa. Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darle gusto a todos”, recalcó durante una conferencia de prensa para anunciar una serie de conciertos.

La intérprete de “Mala fama”, anunció que ella no debe ser tomada como modelo a seguir.

“Llevo toda mi vida cuidando mi imagen perfecta, pero eso no existe, la imagen perfecta es la mujer que soy, los valores que tengo, el mensaje que quiero dar, mi música; me la paso increíble, tengo una relación familia maravillosa; me encanta la fiesta, pero además toda mi música tiene que ver con la fiesta”.

Danna detalló que tras un complejo 2022, en el que vivió una serie de problemas en el arranque de su gira, ahora se siente mejor que nunca.