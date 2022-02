Danny Steed pasó de coordinar La Revista de Multimedios a presentarla

Danny Steed Segura ingresó a Multimedios en noviembre y debutó como presentador la última semana de enero. Cortesía

El espacio La Revista, de canal 8, tiene un nuevo presentador desde hace unos días y seguro su voz se le hace muy familiar, sobre todo si ha sido oyente de la emisora Sendas de vida o de la radio en general.

Se trata de Danny Steed Segura Jiménez, quien es locutor comercial desde hace muchos años y, además, administrador de empresas y productor audiovisual.

Él es orotinense de nacimiento, pero actualmente vive en Moravia con su esposa Kristel Acuña y sus tres hijos, Jimena (18 años), Sofía (15 años) y Daniel (7 años).

Conozca un poco más de este nuevo rostro de la televisión nacional, de 41 años, quien ha empezado a ganarse el cariño del público.

El programa que él ayuda a coordinar y ahora presenta se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 a.m.

Él asegura que lo suyo es más la coordinación de contenido, pero que también está disfrutando mucho su nueva faceta. Cortesía

- ¿Primera vez que tiene experiencia frente a las cámaras?

Estuve en medios cuando estaba en la universidad, principalmente en radio, que fue donde empecé. Y participé en programas de televisión, más que todo a nivel cristiano, luego en los bloques cristianos de Teletón.

Los medios siempre han sido una pasión que yo traía. En la universidad (estudiando administración) había que llevar un taller artístico y elegí locución, ahí me preparé para luego hacerme locutor comercial que es lo que también ejerzo.

- ¿Qué hacía antes de llegar a canal 8?

Estuve trabajando en Sendas de vida, entré primero como colaborador en 1999, luego pasé al departamento de mercadeo y en el 2011 que fue el último año que estuve, fui parte de la dirección general de la radio. Allí hacía un programa que se llamaba “Tardes juveniles”, donde invitábamos a gente del medio y así empecé a conocer a algunos.

Luego la carrera de administración me sirvió para poder liderar equipos de trabajo y cuando salí de la radio me tocó formar un departamento de audiovisuales y comunicación de la iglesia Vida Abundante de Coronado, donde sigo hasta la fecha.

Años atrás participó en algunas ediciones de la Teletón, en el segmento cristiano. Cortesía

- ¿Cómo se da su incorporación al canal?

Por todas las participaciones que tuve en radio se me hace la invitación de unirme al canal en noviembre pasado, principalmente en un tema de coordinación, no de exposición.

Estaba coordinando los programas como “Mi casa es su casa”, “La Revista”, los contenidos y las promos del canal.

- Estaba trabajando detrás de cámaras, entonces ¿cómo llega esta nueva oportunidad?

Precisamente, en medio de la coordinación de La Revista, hablando con Sergio González (productor del espacio), me dijo que quería poner otra figura que hiciera balance entre los presentadores y me hizo la invitación, ya a finales de enero empezamos a concretar mi participación frente a las cámaras.

Te voy a ser sincero, yo no soy de andar figurando, no me gusta mucho eso, me gusta más como coordinar y que la producción salga bien, pero el compartir con mis compañeros de esta nueva forma ha sido muy refrescante.

- ¿Qué tal se ha sentido con su nueva faceta?

Fue un desafío porque obviamente el televidente también se convierte en parte de la familia, entonces al integrarme al grupo estaba a la expectativa de cómo me iba a recibir la gente y ha sido muy enriquecedor saber que no hubo ningún problema, que me aceptaron como parte de la familia y bueno, la química ha sido muy buena con los compañeros Janeth (García), María Fernanda (León) y Sergio (González).

Danny inició desde muy joven trabajando en radio, en Sendas de vida, y es locutor comercial. Cortesía

- ¿Cómo le va con el asunto de la imagen, porque antes no tenía que preocuparse tanto por eso?

Me ha tocado asesorarme bien, empezar a revisar el clóset y ver qué me pongo, cómo lo combino y pensar qué hago para que se vea diferente, es supervacilón y ha sido todo un desafío, pero esto generó en mi emoción, no tanto por figurar, sino más que todo porque es una herramienta para compartir con la gente cosas buenas, cuando estaba en radio eso era lo que me gustaba, animar a la gente, darle esperanza entre tanta cosa loca que vive el mundo.

- Es el mayor de los presentadores y el único casado y con hijos. Fue padre muy joven...

Si, fue una experiencia joven. Mi esposa y yo ya teníamos la idea de formar un hogar y empezamos esa aventura de ser padres jóvenes (él a los 23 y ella a los 20), pensando en tener hijos jóvenes para que nos rindieran y no nos agarraran cansados.

Su esposa y sus tres hijos son su bastón y principal motivación todos los días. Cortesía

- ¿Dónde conoció a su esposa?

Soy originario de Orotina, estudié la secundaria en Atenas y la universidad la hice en Heredia, nosotros (su mamá y dos hermanas) nos vinimos para Heredia luego de la muerte de mi papá, para poder trabajar.

Mi esposa es de San José y curiosamente la conocí en un evento que estaba haciendo en Orotina, fue de miradas nada más, pasó el tiempo y luego pedí el número para poder conversar. Cuando nos vinimos para Heredia ya empezamos a salir hasta la fecha.

- ¿Qué tal experiencia de ser papá tan joven?

Esto ha sido algo que me cambió la vida. A veces uno no entiende, cuando es soltero y tiene la vida dedicada más a los sueños personales, que cuando se tiene un hijo le cambia la visión a todo y ya uno no vive por uno sino vive por otros y sueña con que esas personas también tengan su futuro, su propósito en la vida y que logren tener valores. Cada uno de ellos aportó mucho a lo que hoy soy, a mi personalidad, a mi carácter y a lo que he alcanzado, porque todo suma.