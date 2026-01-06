Farándula

David Patey anda con una sonrisa de oreja a oreja por un momento especial en su familia

El empresario celebró en redes sociales la llegada de una nueva integrante de su familia

Por Fabiola Montoya Salas

David Patey está más feliz que nunca: el empresario compartió que su familia creció, ya que se convirtió en abuelo.

El empresario David Patey y su familia.
A través de sus redes sociales, Patey mostró una foto con toda su familia, incluyendo a la nueva integrante.

“¡Miren, somos abuelos! Felicidades, Lydia Patey. Aquí está nuestra familia conociendo a Saylor. Ella está fuerte, sana y estamos felices, gracias a Dios”, escribió.

La noticia no tardó en generar felicitaciones de sus seguidores: “Felicidades por su nuevo bebé. Dios lo bendiga siempre”. “Ser abuelo es una bendición”. “Muchas felicidades y miles de bendiciones”, o “Ser abuelo es lo mejor que nos puede pasar, es una bendición”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

David Patey celebra este momento especial junto a su familia y comparte su alegría con todos sus seguidores.

