David Patey anda con una sonrisa de oreja a oreja por un momento especial en su familia

David Patey está más feliz que nunca: el empresario compartió que su familia creció, ya que se convirtió en abuelo.

El empresario David Patey y su familia. (redes/Instagram)

A través de sus redes sociales, Patey mostró una foto con toda su familia, incluyendo a la nueva integrante.

“¡Miren, somos abuelos! Felicidades, Lydia Patey. Aquí está nuestra familia conociendo a Saylor. Ella está fuerte, sana y estamos felices, gracias a Dios”, escribió.

Patey compartió el momento en redes. (Patey /Patey)

La noticia no tardó en generar felicitaciones de sus seguidores: “Felicidades por su nuevo bebé. Dios lo bendiga siempre”. “Ser abuelo es una bendición”. “Muchas felicidades y miles de bendiciones”, o “Ser abuelo es lo mejor que nos puede pasar, es una bendición”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

David Patey celebra este momento especial junto a su familia y comparte su alegría con todos sus seguidores.