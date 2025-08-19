David Patey recibió una noticia que lo tiene más feliz que cuando el Herediano ganó la 31

El empresario David Patey está muy feliz por la noticia que acaba de recibir y no tiene que ver con el Herediano.

El empresario David Patey recibió una noticia que lo tiene más feliz que cuando el Club Sport Herediano ganó la copa 31 ahora en mayo de este año.

El estadounidense, que dice ser más tico que el gallo pinto, está ahora más deseoso que nunca de que se acabe el año por dos grandes razones.

LEA MÁS: David Patey nos responde si será el nuevo dueño de canal 8

La hija de David Patey anunció que está embarazada, por lo que el empresario será abuelo por primera vez. (redes/Instagram)

La primera, es para ir al nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero y la otra para volver a chinear de nuevo.

Y es que el director del canal Trivision, canal 36, acaba de recibir la gran sorpresa de que será abuelo por primera vez.

Su hija Lydia Patey, quien se casó en diciembre de 2022, será mamá en los próximos meses.

LEA MÁS: David Patey festejó quince años de un evento que le marcó la vida

El empresario David Patey y su familia. (redes/Instagram)

Ella publicó en su cuenta de Instagram que está en la dulce espera de una niña, la cual nacerá en enero de 2026.

“Añadiendo un nuevo título: Mamá y Papá. Nuestro nuevo compañero de piso llega en enero de 2026″, escribió Lydia en la publicación, en la que mostró el ultrasonido de su bebé.

Lydia se crio en Costa Rica junto a sus dos hermanas y dos hermanos, pero actualmente vive en Estados Unidos con su esposo, Brayden Hatch.

La joven pareja además anunció que tendrán una niña. (redes/Instagram)

Patey cumplirá 50 años el próximo año, así que el 2026 vendrá cargado de muchas celebraciones para el nuevo abuelo rojiamarillo, a quien le mandamos un “abrazo de gol”.

LEA MÁS: El periodista Jerry Alfaro se puso chivísima en un aeropuerto por una situación que le tocó pasar