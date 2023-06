David Patey nos responde si será el nuevo dueño de canal 8

David Patey podría entrarle mucho más fuerte al mundo de la televisión. Foto: Cortesía

Esta semana circuló el rumor de que David Patey sería el nuevo dueño de canal 8, pues estaría en negociaciones para adquirir este canal de La Sabana.

Y como en La Teja no nos andamos por las ramas, conversamos con el gringo-tico para saber si eso es cierto y nos confirmó que efectivamente se ha reunido en dos ocasiones con los empresarios mexicanos dueños de Multimedios.

El propietario del canal Trivisión 36, contó que a él lo buscaron en un inicio para ofrecerle la frecuencia de canal 5, pero que efectivamente terminaron hablando de la posible adquisición del 8.

“Ellos (los mexicanos) me llegaron a Liberia para preguntarme si estaba interesado en comprarles el 5, ellos tienen canal 5 y 8 aquí, pensando que si estaba interesado en expandir el proyecto mío del 36 en el Valle Central en la frecuencia 5. Pero cuando me pidieron la reunión yo creía que me venían a ofrecer el 8, entonces yo lo había pensado, analizado y considerado porque me llamó la atención. Cuando me ofrecieron el 5 yo les dije: ‘Ah, yo pensaba que era el 8′, y me dicen: ‘¿Le interesa?’, y bueno, comenzó una conversación donde hay un interés mutuo”, mencionó.

Patey aclaró que ellos no están urgidos por vender y que él hasta el momento no ha conocido las instalaciones ni ha hecho números para entrarle al negocio de una.

“Ya sostuvimos un par de reuniones aquí en Costa Rica y la idea me sigue cuadrando, pero no nos estamos moviendo ni rápido ni lento, simplemente hay un interés de analizar el proyecto. Es como si un amigo tiene un carro bien chuzo y uno le dice: ‘Ay mae, véndamelo’, y el mae dice: ‘Bueno, puede ser’, pero no he levantado la tapa, no he abierto el motor, no me he sentado en el carro, pero cuando a mí me interesa algo yo le pongo mucho interés”, aclaró.

Canal 8 es propiedad de la empresa Multimedios, cuyos dueños son mexicanos. Archivo

David mencionó que fue como cuando se soltó el rumor de que estaba interesado en el Club Sport Herediano y seis meses después ya era el dueño. Es decir, cuando el río suena...

Además, aclaró que no se interesó por canal 5 porque no le gusta la idea de iniciar de cero, porque le parece un proyecto “muy caro, nadie lo conoce y se necesita mucho costo para levantarlo”.

Precisamente, hace un mes se anunció el despido de José Eduardo García, director General de Multimedios Costa Rica, y que desde la casa matriz de Multimedios, ubicada en Monterrey de México, se harían cargo de canal 8.

Canal 8 de Multimedios cumplirá en julio seis años de estar al aire en el país. Archivo

El empresario insistió que las negociaciones iniciaron hace un par de semanas y que siguen en comunicaciones constantes.

“Estamos en contacto, no hay plazo, yo estoy analizando la efectividad de poder o no poder hacer, pero están abiertos, están anuentes”, dijo Patey.