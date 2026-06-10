De boca boca no se transmitirá este miércoles por esta razón y también tendrá otros cambios

El programa De boca en boca sufrirá algunos cambios. (redes/Captura de video)

Los seguidores de De boca en boca tendrán que hacer una pausa en su cita habitual con el programa de espectáculos de Teletica, ya que esta semana sufrirá algunos cambios debido a dos importantes eventos deportivos.

La primera modificación llegará justamente este miércoles 10 de junio, pues la Selección Nacional se enfrentará a Inglaterra en un partido amistoso. El encuentro se disputará en Orlando, Estados Unidos, y Teletica anunció que iniciará su transmisión a las 2 de la tarde, pues el partido arranca a las 3 p.m.

Por tal motivo, el espacio presentado por Mauricio Hoffmann, Montserrat Del Castillo, María Fernanda León y Bismarck Méndez no saldrá al aire en su horario habitual.

Más cambios

Pero eso no será todo, pues este jueves 11 de junio también habrá cambios en la programación de canal 7 por el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.

Teletica se sumará a la cobertura de la inauguración del Mundial desde la 1 de la tarde, por lo que nuevamente la programación regular tendrá ajustes para darle paso a la fiesta más importante del fútbol.

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La buena noticia para los fieles seguidores de De boca en boca es que la pausa será corta, pues el programa retomará su horario habitual el viernes 13 de junio.

Así pasará en los siguientes días que Teletica transmita los partidos de los cuales tiene derecho de este Mundial 2026, pues algunos serán a la 1 p.m.

Así que quienes disfrutan de los chismes, entrevistas y noticias del mundo del espectáculo tendrán que esperar un par de días mientras el deporte rey se roba toda la atención de la pantalla.