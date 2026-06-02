Montserrat Del Castillo responde a críticas tras hablar de su difícil situación económica en su pódcast

Montserrat del Castillo aclaró unas declaraciones que dio en su pódcast. (Captura de video/Captura de video)

Montserrat del Castillo decidió referirse a la ola de comentarios que surgieron tras uno de los episodios de la primera temporada de Entre dudas y fe, el pódcast que conduce junto a María José Quesada.

La presentadora de De boca en boca explicó que sabía que los temas generarían opiniones divididas, pero aseguró que muchas personas sacaron de contexto lo que realmente contó cuando habló de lo duro que fue empezar de cero cuando se separó de su exesposo.

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Además, lejos de enfocarse en las críticas, Del Castillo dijo sentirse agradecida por los mensajes de apoyo que ha recibido de personas que se sintieron identificadas con su historia.

“Quisiera enfocarme en la gente que me ha escrito, en los mensajes tan hermosos y en las personas que me han abrazado en la calle”, afirmó.

La comunicadora explicó que el objetivo del pódcast siempre fue mostrarse de una manera auténtica y hablar de situaciones que viven miles de personas, aunque reconoció que exponer aspectos tan personales también abre la puerta a cuestionamientos.

“Lo que yo quise hacer fue mostrarme tal cual soy, sin máscaras. El pódcast buscaba abrir un panorama diferente de una realidad que vivimos no solo yo, sino miles de personas más”, señaló.

No pasó tanta necesidad

Montserrat aprovechó además para aclarar una información que, según ella, comenzó a circular erróneamente en redes.

Esto luego de que, a su parecer, se malinterpretara que en uno de los episodios se refiriera a la presión económica que sentía tras su separación.

“Necesito llegar a la quincena y dejar de sentir que estoy ahogándome. Eso le pasa a muchas mujeres; sin embargo, cuando mi hijo se enferma, yo tengo un carro para llevar a mi hijo al hospital, pero hay mujeres que tienen que ir en bus”, fueron sus palabras en el pódcast.

Montserrat del Castillo y su amiga María José Quesada pronto volverán con "Entre dudas y Fe". (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante esto aclaró: “En ningún momento yo me referí a que no alcanzaba la quincena. Nunca dije esa frase, pero la están sacando de algún lado”.

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La presentadora también agradeció a quienes incluso le han ofrecido ayuda económica después de esto, aunque aclaró que la situación a la que hizo referencia correspondió a un momento específico de su vida.

“Solo quiero agradecerles y aclarar que eso pasó hace un año y ocho meses, que fueron unos meses de mi vida y fue un momento”, concluyó.