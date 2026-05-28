Montserrat del Castillo sufrió con reto que le pusieron en De boca en boca y casi termina vomitando

La presentadora Monserrat del Castillo pasó un momento de muchísima congoja este jueves durante una transmisión en vivo de De boca en boca y todo por un reto gastronómico que casi la hace vomitar frente a las cámaras.

La figura de Teletica visitó junto con el periodista Rodolfo Rodríguez el popular Liga Bar, reconocido por sus famosas sopas en vaso, gallos de giba y huevos de toro en el centro de Alajuela.

Montserrat del Castillo no quería probar los huevos de toro. Fotografía: Captura De boca en boca. (Captura/Captura)

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El reto que puso contra las cuerdas a Montserrat

Durante la transmisión en vivo, a Monserrat le propusieron probar los famosos huevos de toro del lugar, algo a lo que ella se negó una y otra vez.

Según explicó la presentadora, el olor del platillo no le agradaba y además nunca había probado algo similar.

“No puedo, se lo juro que no puedo, por fa, es que no”, dijo Montserrat mientras tenía el plato frente a ella y varios clientes del bar la animaban a aceptar el reto.

Montserrat del Castillo se animó a probar un pedacito del huevo. Fotografía: Captura De boca en boca. (Captura/Captura)

Desde el estudio, Bismarck Méndez, María Fernanda León yMauricio Hoffmann también comenzaron a corear su nombre para convencerla.

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La reacción de Montserrat lo dijo todo

La presión fue tanta que Del Castillo terminó aceptando el desafío.

La presentadora partió un pedacito diminuto del huevo e intentó varias veces llevárselo a la boca, aunque claramente luchaba contra el nerviosismo y el asco.

Finalmente lo probó, pero su expresión dejó claro que la experiencia no fue nada agradable.

Montserrat del Castillo casi se vomita en televisión costarricense. Fotografía: Captura De boca en boca. (Captura/Captura)

Segundos después, Montserrat se agarró el pelo, comenzó a dar vueltas hasta que salió de la toma en carrera en busca de una servilleta.

El camarógrafo la siguió hasta la puerta del local, donde comenzó a toser con fuerza e incluso parecía que iba a vomitar.

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La situación fue tan incómoda que Rodolfo Rodríguez rápidamente empezó a entrevistar a unos trabajadores del bar para desviar la atención de lo que ocurría con su compañera.