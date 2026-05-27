Farándula

Montserrat del Castillo abrirá el debate sobre una experiencia personal que marcó su vida

Montserrat del Castillo hablará de un tema muy interesante en el quinto episodio de su pódcast

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Este jueves 28 de mayo se estrenará el quinto episodio de Entre dudas y fe, el pódcast de Montserrat del Castillo y María José Quesada y el programa promete muchas sorpresas.

El proyecto ha generado conversación por los temas personales que ambas comunicadoras han decidido compartir con su audiencia.

LEA MÁS: (Video) Melania Villalta sorprendió en Tailandia al desfilar sin nada de maquillaje

Montserrat contó a La Teja que este capítulo llevará por nombre “Ya no puedo más” y se enfocará en el cansancio físico y emocional que enfrentan muchas personas en distintos momentos de su vida.

Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo hablará de temas personales. (Instagram/Instagram)

“El episodio de mañana (este jueves) se va a tratar del cansancio, cuando ya estamos que tiramos la toalla, cosas que hemos pasado. Sabemos que hay personas que la pasan peor aún, hay mamás que la pasan peor aún, pero hablando desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido y lo que María José ha vivido”, explicó Montserrat.

LEA MÁS: Hay noticias sobre el caso de la vestuarista de Teletica y la muerte de su perro

Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Montserrat del Castillo y María José Quesada están muy contentas con el proyecto. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También preparan actividad especial de cierre

Además, las comunicadoras realizarán el próximo viernes 29 de mayo una actividad llamada “Cukis Terapia”, como cierre de la primera temporada del pódcast.

El encuentro se llevará a cabo en el Hilton Garden Inn Santa Ana y contará con invitadas, música en vivo, DJ y dinámicas enfocadas en bienestar emocional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Montserrat del CastilloEntre dudas y fePódcastÚltimo episodioPrimera temporada
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.