Montserrat del Castillo abrirá el debate sobre una experiencia personal que marcó su vida

Este jueves 28 de mayo se estrenará el quinto episodio de Entre dudas y fe, el pódcast de Montserrat del Castillo y María José Quesada y el programa promete muchas sorpresas.

El proyecto ha generado conversación por los temas personales que ambas comunicadoras han decidido compartir con su audiencia.

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Montserrat contó a La Teja que este capítulo llevará por nombre “Ya no puedo más” y se enfocará en el cansancio físico y emocional que enfrentan muchas personas en distintos momentos de su vida.

Montserrat del Castillo hablará de temas personales. (Instagram/Instagram)

“El episodio de mañana (este jueves) se va a tratar del cansancio, cuando ya estamos que tiramos la toalla, cosas que hemos pasado. Sabemos que hay personas que la pasan peor aún, hay mamás que la pasan peor aún, pero hablando desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido y lo que María José ha vivido”, explicó Montserrat.

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Montserrat del Castillo y María José Quesada están muy contentas con el proyecto. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También preparan actividad especial de cierre

Además, las comunicadoras realizarán el próximo viernes 29 de mayo una actividad llamada “Cukis Terapia”, como cierre de la primera temporada del pódcast.

El encuentro se llevará a cabo en el Hilton Garden Inn Santa Ana y contará con invitadas, música en vivo, DJ y dinámicas enfocadas en bienestar emocional.