Montserrat del Castillo planea una gran noche para las seguidoras de su pódcast

Montserrat del Castillo ofrecerá un espacio especial dirigido a las mujeres, una vez que concluya la primera temporada del pódcast Entre dudas y fe, proyecto que conduce junto a María José Quesada.

La presentadora explicó a La Teja que esta iniciativa, llamada “Cukis Terapia”, fue creada con el objetivo de brindar un momento de desconexión y bienestar emocional para mujeres que enfrentan múltiples responsabilidades en su vida cotidiana.

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“Cukis Terapia es un espacio creado especialmente para mujeres, con el propósito de brindarles un momento para ellas en medio de la rutina diaria.

Montserrat del Castillo está muy contenta con su pódcast. (Captura/Captura)

“Estos eventos se realizan de mes por medio y nacen como una iniciativa para apoyar, conectar y acompañar a mujeres que muchas veces viven entre responsabilidades laborales, estudios, hogar, hijos, pareja y múltiples ocupaciones que pueden llegar a ser emocionalmente agotadoras”, nos contó la presentadora de De boca en boca.

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El evento contará con actividades y conversatorios

La actividad se realizará el próximo 29 de mayo a las 7 p. m. en el Hilton Garden Inn Santa Ana y tendrá cupo limitado, por lo que las interesadas deberán inscribirse previamente.

Según detalló Montserrat, las asistentes disfrutarán de alimentación, cócteles, bebidas, música en vivo, DJ, obsequios y dinámicas enfocadas en el bienestar emocional y el crecimiento personal.

Además, como parte del cierre oficial de la primera temporada del pódcast, se llevará a cabo un conversatorio entre Montserrat y María José.

El próximo jueves se lanzará el tercer episodio del pódcast. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El pódcast ha generado conversación en redes sociales

El proyecto digital ya cuenta con dos episodios publicados que han generado conversación entre sus seguidores. Uno de ellos abordó la separación de Montserrat con su esposo, mientras que otro se enfocó en la pérdida de un bebé que vivió María José Quesada.

Este jueves se estrenará el tercer episodio, el cual ya genera expectativa entre la audiencia del programa.