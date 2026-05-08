Presentadora y amiga de Montserrat del Castillo se disculpó por su dolorosa reacción tras la pérdida de su bebé

En el segundo episodio del pódcast de Montserrat del Castillo, Entre dudas y fe, se tocó un tema con el que muchas mujeres se sintieron identificadas: la pérdida de un bebé.

La experiencia compartida por María José Quesada refleja una realidad que enfrentan muchas mujeres.

Montserrat del Castillo y María José Quesada hablaron del tema en el segundo episodio de su pódcast. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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El inicio de una situación inesperada

Durante el episodio, explicó cómo comenzó todo, el proceso que vivió y su reacción inesperada en ese triste momento por el que incluso ahora pide disculpas.

“Yo duré tres minutos gritándole a Dios, vea, qué vergüenza, los que me atendieron ese día, me disculpan. Eran alaridos los que yo pegaba en ese hospital, y después de los tres minutos, pasó todo el rollo, di a luz a mi bebé, tuve que expulsar la placenta como cualquier otra mamá, y que salga entera porque ‘si no va para legrado’”, confesó.

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La fe como apoyo

Tras ese momento, su esposo, Steven, se convirtió en un pilar fundamental. Fue él quien, en medio del dolor, le dijo:“vamos a orar”.

Aunque en un inicio ella no quería hacerlo, debido a la frustración y el dolor que sentía, finalmente accedió. Ese instante marcó un punto de inflexión en su proceso.

María José compartió su proceso con sus seguidores. (Majo Quesada/Instagram)

“No hay nada que a uno le pueda ayudar más que Dios. Cuando tengan amigos cercanos que tengan pérdidas, no lo minimicen, tengan empatía, a veces hace más un abrazo reconfortante que estar hablando”, recalcó.

Quesada destacó que esa oración fue clave para empezar a procesar lo ocurrido y encontrar paz en medio de la situación.

Ilusiones que tenía

Uno de los aspectos que más la afectó fue haberse visualizado como madre y tener que asimilar que todo cambió de forma repentina.

“Creo que la mayor prueba viene después porque se une con el silencio, porque uno queda paralizado. Uno ya tiene un futuro (en mente), ya yo lo veía en la escuela, ya me veía siendo mamá, ya me veía en los trajines, ya yo veía reels de mamá primeriza, ya yo veía la vida de Steven (esposo) diferente...”, expresó.

La comunicadora describió cómo eso que había imaginado se desvaneció en cuestión de horas, generando un vacío difícil de explicar.

Un mensaje de empatía

María José aseguró que su proceso estuvo marcado por el acompañamiento emocional y la fe, elementos que le permitieron encontrar tranquilidad.

Durante el espacio, Montserrat del Castillo mostró su apoyo y empatía, visiblemente conmovida por el relato de su colega, reflejando la importancia de acompañar estos procesos desde la comprensión.