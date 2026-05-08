Lizeth Castro sorprendió al reaparecer en televisión nacional este viernes

La periodista Lizeth Castro sorprendió este viernes a muchos televidentes al volver a aparecer en televisión durante la transmisión oficial del traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional.

Su voz volvió a la televisión nacional

Lizeth Castro estuvo muchos años en Canal 7

Castro fue elegida como anfitriona oficial de la actividad protocolaria y su participación provocó sorpresa y nostalgia entre quienes la recuerdan por sus años en la televisión nacional.

Su voz y rostro volvieron a salir de forma inesperada en la transmisión de Canal 7, medio del que se alejó hace más de una década.

Para la ceremonia, la comunicadora lució un elegante traje negro que acompañó con uno de los estilos que más la ha caracterizado: el cabello corto.

Su presencia rápidamente generó comentarios en redes sociales durante la cobertura del evento.

Su salida de Teletica

La periodista salió de Teletica en 2011, luego de 11 años de trabajo en la empresa.

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En aquel momento explicó que tomó la decisión para enfocarse en su maternidad y en proyectos personales, entre ellos su plataforma digital lizethcastro.tv, enfocada en historias positivas y humanas bajo la premisa de que “lo bueno también es noticia”.

En 2013 tuvo un regreso temporal invitada por Pilar Cisneros para un proyecto específico, aunque desde entonces se ha mantenido alejada de la televisión tradicional de planta.

Lizeth Castro reapareció en la pantalla de Teletica este viernes. (Captura/Captura)

Activa en plataformas digitales

Actualmente, Lizeth desarrolla proyectos de contenido digital, podcast y conferencias, manteniendo un enfoque centrado en historias de resiliencia, valores y superación personal.

Su aparición en el traspaso de poderes terminó convirtiéndose en uno de los detalles que más llamó la atención de la transmisión.