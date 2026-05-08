Presentadora relata la dolorosa forma en que perdió a su bebé, decidió darlo a luz sin signos vitales

En el segundo episodio del pódcast Entre dudas y fe, conducido por Montserrat del Castillo y María José Quesada, se abordó un tema profundamente sensible.

María José compartió, entre lágrimas, la pérdida de su bebé, una experiencia que describió como el golpe más fuerte de su vida.

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“Mi sueño es ser mamá terrenal, esta era la segunda vez que lo iba a intentar, tenía cinco meses de un hermoso embarazo, todo iba perfecto, no era un embarazo de alto riesgo, todo fenomenal y perfecto y de un pronto a otro, el mundo se derrumbó, nadie me avisó, el golpe más grande de mi vida que fue que se me cayó mi futuro”, expresó Quesada.

El jueves anterior se publicó el segundo episodio de "Entre dudas y fe". (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un proceso inesperado

La experiencia inició en un día aparentemente normal, cuando presentó un sangrado que la llevó a consultar a su médico privado.

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“Todo está bien, nada más tenés un pequeño hematoma, que es normal, o sea lo único es que tenés que estar en reposo absoluto en este momento para detener el sangrado”, le dijo su doctor.

Aunque la indicación fue reposo, la situación cambió tres días después, cuando los dolores se intensificaron de manera inesperada. La presentadora explicó que todo se salió de control en cuestión de horas.

María José Quesada tenía cinco meses de embarazo. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En un momento de mi vida mi doctor estaba aquí (arriba) y Dios estaba aquí (más abajo). Entonces, cuando me está pasando todo esto, yo llamé al doctor, o sea, es el doctor, o sea no le preguntemos a Dios”, reveló.

Un desenlace difícil

En medio del dolor, su esposo, Steven, le propuso trasladarse a un hospital público o al privado, donde ya tenían todo su control. Ella eligió la primera opción pensando también en la parte económica.

Sin saberlo, ya se encontraba en labor de parto durante el trayecto.

Al llegar a la Carit, vivió momentos de intenso dolor físico y emocional, hasta que finalmente recibió el diagnóstico.

María José relató que enfrentó contracciones propias de un aborto tardío, hasta escuchar que había sufrido una “pérdida gestacional”.

Quesada tenía la opción de legrado o dar a luz a su bebé, que ya no tenía signos vitales. Ella eligió la segunda opción pues estaba acompañada por una doctora que era la hija del doctor que había llevado su caso desde el inicio.

El episodio completo lo puede encontrar en el canal de YouTube, donde cuenta todos los detalles de este proceso y cómo hizo para recuperarse emocionalmente.