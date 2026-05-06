Maribel Guardia explota contra periodista mexicano y él responde con todo

Maribel Guardia vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por un enfrentamiento con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

El conflicto surge en medio de desacuerdos y procesos legales que han mantenido a ambas figuras en constante tensión.

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Durante un encuentro con la prensa, la artista respondió sin reservas al ser consultada por el comunicador, dejando clara su postura frente a la situación.

Maribel Guardia le tiró con todo al periodista mexicano. (Instagram/Instagram)

La declaración que encendió la polémica

“Yo ni lo oigo ni lo veo, que Dios lo acompañe. Espero que yo le dé de comer y, que él disfrute de, no sé, de todo por lo que yo estoy pasando, pero yo pues no tengo nada con el señor, no tengo vela en su entierro”.

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Sus palabras generaron una inmediata reacción y avivaron el debate en redes sociales, donde el tema se volvió tendencia.

Gustavo Adolfo Infante es un reconocido periodista mexicano. (Facebook/Facebook)

La respuesta del periodista

Tras las declaraciones, Infante respondió mediante un video en sus redes, señalando que el origen del conflicto estaría relacionado con Marco Chacón, esposo de Maribel.

“Te quiero recordar algo: si hay un asunto, un encono entre tú y yo, es por tu marido, por Marco Chacón, por todo lo que ha venido sucediendo, porque me demandó, porque perdió”, expresó.

El periodista añadió que, de no haberse iniciado acciones legales ni emitido declaraciones que calificó como “mentirosas”, la situación sería distinta.

Incluso, aseguró que los conflictos de la actriz para poder ver a su nieto tendrían relación también con su esposo.

Un conflicto que continúa

El distanciamiento entre ambas figuras se origina en una disputa legal promovida por Chacón contra el comunicador. Desde entonces, el intercambio de declaraciones ha mantenido el tema vigente en el ámbito mediático.