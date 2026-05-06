Actriz Sofía Chaverri cumple un sueño de años al lado de alguien muy especial

La actriz Sofía Chaverri vive uno de los momentos más especiales e inolvidables de su vida al lado de su mamá, gracias a un viaje soñado por Europa que finalmente pudo hacer realidad.

La querida intérprete no ocultó su emoción y compartió en redes sociales lo feliz y agradecida que se siente por esta experiencia.

Sofía Chaverri junto a su mamita en Madrid. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

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Un sueño que esperó por años

Sofi confesó que este viaje era uno de sus mayores anhelos, especialmente por la oportunidad de compartirlo con una de las personas más importantes de su vida.

“Había soñado por muchos años poder hacer un viaje así con mi mamá, y ya es una realidad”, afirmó en un posteo de Instagram, donde publicó un video con los primeros momentos de la aventura.

Primer parada: Madrid

La actriz y su mamita aterrizaron en la capital española, donde quedaron maravilladas con todo lo que han podido conocer.

Entre los lugares que más impacto causaron está el Palacio Real de Madrid, uno de los grandes sueños de su mamá.

Un momento que vale oro

Sofía dejó claro que lo más valioso del viaje no son los destinos, sino compartirlo con su mamá.

“Ver los ojos de mi mamá llenos de ilusión y haciendo un sueño realidad, no tiene precio. Esta experiencia ha estado fabulosa, viajar en grupo ha sido divertido, hemos conocido a gente muy especial”, dijo la actriz, recordada por su papel de Rosalinda en la serie Los enredos de Juan Vainas.

“Muy feliz de vivir esto con mi madre”, recalcó.

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Un regalo que le llena el corazón

Días antes, la actriz había adelantado que quería cumplir uno de los sueños pendientes de sus papás, y en esta ocasión le tocó a su mamá.

“Verla feliz me hace feliz, y con eso, mi corazón se siente muy agradecido. Ver a mi mamá así de ilusionada me genera mucha gratitud”, expresó.

Sofía Chaverri cumple un gran sueño al lado de alguien muy especial

Un viaje que apenas comienza

Aunque el recorrido por Europa apenas inicia, Sofía Chaverri ya siente que cumplió uno de los deseos más importantes de su vida.

Por ahora, la actriz no ha revelado qué otros países visitará, pero todo apunta a que seguirá sumando momentos inolvidables.

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