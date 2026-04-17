Actriz Sofía Chaverri se mete en un negocio que jamás imaginó y con el que le va muy bien

A Sofía Chaverri mucha gente la conoce por su participación en series de Teletica y en diversos montajes teatrales donde ha impactado con distintos personajes.

Sin embargo, desde hace varias semanas la actriz ha mostrado en redes sociales otra faceta suya que mantenía más reservada: su talento en la cocina, específicamente con los postres caseros, un emprendimiento que ya le está dando frutos.

Sofía Chaverri se puso a hacer las recetas caseras de los postres de su abuela y comenzó a vender. Jamás imaginó lo bien que le va. Fotografía: Cortesía Sofía Chaverri. (Cortesía (Exclusivas de La Teja)/Cortesía (Exclusivas de La Teja))

LEA MÁS: Actriz Sofía Chaverri se queda sin palabras ante una insólita pregunta que le hicieron

La entrañable intérprete de Rosalinda en Los enredos de Juan Vainas incursionó en este negocio casi sin planearlo, impulsada por quienes la rodean.

“Soy una actriz que cocina”, dijo Sofía en entrevista con La Teja, donde se sinceró sobre esta nueva etapa que la tiene sorprendida a ella y a la gente.

Un talento que viene desde joven y con raíces familiares

Sofía contó que su gusto por la cocina no es nuevo. Desde joven mostró habilidad, especialmente con los postres, algo que fue desarrollando con el tiempo.

“A mí en realidad siempre me ha gustado cocinar y siempre se me han facilitado los postres. Estudié en un colegio gringo y la mamá de una compañera que era estadounidense nos enseñó a hacer un montón de postres a las chicas de mi clase. Recuerdo que después del cole nos íbamos a la casa de esta compañera y aprendí muchas recetas con su mamá”, contó.

Pero más allá de esa etapa, hay una herencia emocional y familiar que marcó este camino.

LEA MÁS: Sofía Chaverri pasó vergonzoso momento en plena obra de teatro en la que actúa

“Si me voy más para atrás, mi abuelita toda la vida cocinó. Recuerdo que uno llegaba a la casa de ella y siempre había comida para todo el mundo y siempre algo diferente. A parte de que hacía una comida muy rica, ella siempre tenía postres, entonces hay postres que yo hago que son herencia de mi abuelita”, dijo.

Hace ocho años, su abuela falleció, pero dejó un legado invaluable: un cuaderno con recetas escritas a mano del que Sofi se adueñó y que hoy utiliza como base para su emprendimiento.

Además, hay un detalle muy especial que la acompaña en cada preparación: cocina usando el delantal que perteneció a la fallecida actriz Yessenia Artavia, quien fue su compañera en la serie de Teletica y una amiga personal.

Ese gesto le suma un valor sentimental único a su nueva faceta. “Es una manera de mantener vivo su recuerdo y honrar su amistad”, manifestó.

Sofía Chaverri vende arroz con leche, flan y queque de avenas. Dicen que todo es para chuparse los dedos. Fotografía: Cortesía Sofía Chaverri. (Cortesía (Exclusivas de La Teja)/Cortesía (Exclusivas de La Teja))

De una antojada… a un negocio con muchos pedidos

La idea de vender postres surgió de manera espontánea. Todo comenzó cuando, antojada de unas galletas de naranja, abrió el recetario de su abuela y empezó a cocinar.

Compartió sus creaciones con compañeros del teatro, quienes quedaron encantados y la impulsaron a dar el siguiente paso.

“Un día llegó un compañero y me dijo que, en serio, debería de vender los postres porque eran demasiado ricos y que a nadie le caía mal una extra, y sobre todo a nosotros que somos artistas. Me quedé pensando y vi una posibilidad, pero me preguntaba quién me iba a comprar y a quién le iba a vender”, relató.

A pesar de las dudas, se animó. Hizo un afiche sencillo y lo publicó en redes sociales ofreciendo arroz con leche, flan y queque de avena. El resultado la dejó sin palabras.

LEA MÁS: Sofía Chaverri revive uno de los personajes más desafiantes de su carrera como actriz

“Me enfoco en esos tres postres porque es mi especialidad, además de que son recetas que las hago muy rápido y que me las sé muy bien y me quedan muy ricas. El primer día que publiqué que vendía postres me empezó a escribir un montón de gente haciéndome pedidos y yo no lo podía creer. Me preguntaba si era en serio o si me estaban vacilando, pero era en serio”, manifestó.

Sofía Chaverri personaliza cada entrega con mensajitos así de lindos y motivadores como este. Fotografía: Cortesía Sofía Chaverri. (Cortesía (Exclusivas de La Teja)/Cortesía (Exclusivas de La Teja))

Sacrificio, disciplina y horas de sueño

El crecimiento del negocio también ha implicado esfuerzo y sacrificio. Sofía recordó una de las experiencias más exigentes desde que empezó hace pocos meses.

“Estaba dando clases de actuación, de repente me llegó el mensaje de un Sinpe y yo me preguntaba de qué era esa plata. Cuando revisé vi el pedido de un queque de avena. Empecé a hacer ese queque a las 11 de la noche, lo metí al horno a las 12 medianoche y al día siguiente me tuve que levantar a las 6 de la mañana para terminarlo”, relató.

En muchos casos, ella misma se encarga de hacer las entregas, lo que le permite tener contacto directo con sus clientes.

“Esto yo no lo compartía mucho públicamente y entonces ha tomado a mucha gente por sorpresa. No es que yo sea Sofi la chef, mis recetas son completamente caseras y a prueba y error. Soy una actriz que le gusta cocinar”, recalcó.

Un emprendimiento con propósito: financiar el arte

Detrás del éxito de sus postres hay un objetivo muy claro: financiar sus proyectos teatrales.

“Parte de lo que quiero lograr con esto, es poder financiar algunos de los proyectos artísticos que tengo en mente, entonces de los postres saldrán cosas artísticas, sobre todo pensando en un público familiar y así no es solo vender por vender”, explicó.

Sofía Chaverri recibe diariamente bastantes pedidos de sus postres, algo que ella jamás imaginó. Fotografía: Cortesía Sofía Chaverri. (Cortesía (Exclusivas de La Teja)/Cortesía (Exclusivas de La Teja))

LEA MÁS: Actriz Sofía Chaverri contó todas las “cochinadas” que los hombres le gritan en la calle

Planes para crecer y profesionalizar el negocio

Ante la alta demanda, Sofía ya piensa en dar el siguiente paso: formalizar y hacer crecer su emprendimiento.

Entre sus planes está habilitar un número exclusivo para pedidos (actualmente los recibe por mensajes privados en redes sociales), crear etiquetas y hasta explorar la posibilidad de colocar sus productos en cafeterías.