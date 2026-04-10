Actriz Sofía Chaverri se queda sin palabras ante una insólita pregunta que le hicieron

La actriz costarricense Sofía Chaverri dejó a más de uno sorprendido al contar una situación tan curiosa como inesperada que vive en redes sociales.
La artista, conocida por su participación en producciones de Teletica como Los enredos de Juan Vainas, confesó que en los últimos días ha recibido múltiples comentarios ¡sobre sus axilas!
“No sé qué decir”
Entre risas y con evidente sorpresa, Sofía Chaverri aseguró que este tema se ha vuelto recurrente entre sus seguidores.
“No sé qué decir”, afirmó la actriz, luego de que le preguntaran directamente: “¿cómo haces para tener las axilas tan lindas?”.
Una curiosa “fijación” en redes
La intérprete explicó que no solo hombres, sino también mujeres, le han hecho comentarios similares, lo que la llevó a hablar del tema públicamente.
“Algo pasa con mis axilas porque tanto hombres como mujeres parecen sentir una atracción hacia ellas. Este mensaje es de una chica”, afirmó.
Lejos de fórmulas mágicas, Chaverri dejó claro que su rutina es de lo más normal.
“Amiga, no sé qué decirte. No uso bicarbonato, no uso limón, no uso talquitos. Me las lavo con jabón, uso desodorante, me las depilo… No sé qué decir”, dijo entre risas.
¿Se viene contrato publicitario?
La actriz aprovechó el momento para lanzar una indirecta —muy directa— a marcas y agencias.
“Pero si ustedes trabajan en una marca de desodorantes o una agencia, se nos está cayendo esto. Vean que en una semana, por lo menos cuatro historias de axilas he hecho”, comentó.
Lo que empezó como una pregunta extraña podría convertirse en una oportunidad para Sofía Chaverri, quien tomó con humor la situación y dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones.
¿Será que la vemos debutar como modelo de axilas?