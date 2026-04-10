Actriz Sofía Chaverri se queda sin palabras ante una insólita pregunta que le hicieron

“No sé qué decir”, reconoció la artista entre risas y cara de sorpresa por lo que le están consultando tanto hombres como mujeres

Por Manuel Herrera

La actriz costarricense Sofía Chaverri dejó a más de uno sorprendido al contar una situación tan curiosa como inesperada que vive en redes sociales.

La artista, conocida por su participación en producciones de Teletica como Los enredos de Juan Vainas, confesó que en los últimos días ha recibido múltiples comentarios ¡sobre sus axilas!

Sofía Chaverri es una actriz bastante conocida en Costa Rica.

LEA MÁS: Actriz tica le hizo una petición a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

“No sé qué decir”

Entre risas y con evidente sorpresa, Sofía Chaverri aseguró que este tema se ha vuelto recurrente entre sus seguidores.

“No sé qué decir”, afirmó la actriz, luego de que le preguntaran directamente: “¿cómo haces para tener las axilas tan lindas?”.

Una curiosa “fijación” en redes

La intérprete explicó que no solo hombres, sino también mujeres, le han hecho comentarios similares, lo que la llevó a hablar del tema públicamente.

“Algo pasa con mis axilas porque tanto hombres como mujeres parecen sentir una atracción hacia ellas. Este mensaje es de una chica”, afirmó.

Lejos de fórmulas mágicas, Chaverri dejó claro que su rutina es de lo más normal.

Sofía Chaverri dijo que sus axilas están siendo muy piropeadas de un tiempo para acá.

LEA MÁS: Sofía Chaverri pasó vergonzoso momento en plena obra de teatro en la que actúa

“Amiga, no sé qué decirte. No uso bicarbonato, no uso limón, no uso talquitos. Me las lavo con jabón, uso desodorante, me las depilo… No sé qué decir”, dijo entre risas.

¿Se viene contrato publicitario?

La actriz aprovechó el momento para lanzar una indirecta —muy directa— a marcas y agencias.

“Pero si ustedes trabajan en una marca de desodorantes o una agencia, se nos está cayendo esto. Vean que en una semana, por lo menos cuatro historias de axilas he hecho”, comentó.

Lo que empezó como una pregunta extraña podría convertirse en una oportunidad para Sofía Chaverri, quien tomó con humor la situación y dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones.

LEA MÁS: Sofía Chaverri revive uno de los personajes más desafiantes de su carrera como actriz

¿Será que la vemos debutar como modelo de axilas?

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.