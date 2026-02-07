Sofía Chaverri pasó vergonzoso momento en plena obra de teatro en la que actúa

La actriz Sofía Chaverri pasó este viernes por una de las vergüenzas más grandes de toda su carrera teatral, que ya suma 18 años sobre los escenarios.

Sofi actúa actualmente en la obra “Una semana nada más” y, en plena función, protagonizó un momento digno de “trágame tierra” que la descontroló por varios minutos.

Sofía Chaverri es una de las actrices costarricenses más talentosas y queridas. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (redes/Instagram)

Un ataque de risa en plena escena

Por medio de un reel de Instagram, la artista relató la penosa situación que vivió frente al público y que, según contó, nunca antes le había pasado.

“Hoy (el viernes) tuve el peor ataque de risa en escena en toda mi carrera teatral. Tengo 18 años de hacer teatro y nunca en mi vida me había reído en escena así. Es muy raro que yo me ría en escena y me salga de las situaciones. Es muy difícil que yo me ría porque siempre estoy muy concentrada, y tampoco me gusta usar la risa mía de actriz para hacer reír al público porque siento que no se debe”, inició la actriz su historia.

La pizza que nadie esperaba

Sofía explicó, durante una escena, ella y los otros dos actores debían comer pizza, pero jamás imaginaron que los slices estarían tan duros.

“No estaba preparada, ni ninguno de nosotros para que la pizza estuviera como una piedra. Ustedes no saben, no podía parar de reírme. Trataba de darle un mordisco a esa pizza y masticarla y no podía; o sea, era imposible. Dije que se me iban a quedar los dientes pegados en la pizza”, contó.

Sofía Chaverri relata la congoja que pasó durante una obra de teatro

El sonido que la terminó de quebrar

El momento se volvió aún más complicado cuando escuchó a uno de sus compañeros de escena masticar la pizza.

“Escucho a Momo, mi otro compañero, comiéndose la pizza y sonaba como si estuviera comiendo piedras. De verdad yo trataba y dije que no podía con esto y tenía que sacar la risa porque no podía hablar. Después intentaba retomar y escuchaba a Momo masticando y era como una vaca rumiando o peor. Tuve que quitarle el plato y llevármelo para la otra mesa porque si no ahí estaríamos una hora después.

“A mí me da mucha vergüenza reírme en escena. Me siento muy mal cuando eso me pasa. Me sobran los dedos de una mano de las veces que me ha dado risa en escena”, afirmó.

El miedo más grande: quedarse sin dientes

Más allá de la risa, uno de los mayores temor de la actriz era salir mal librada físicamente.

“Decía que se nos iban a arrancar los dientes. ¡Ay no, qué congoja! Además uno entra en una lucha interna de que no se puede reír porque está en una situación en la que nadie se está riendo. ¡Qué vergüenza! Ya esto lo puedo apuntar en momento acongojantes en escena”, terminó.