Sofía Chaverri revive uno de los personajes más desafiantes de su carrera como actriz

La actriz Sofía Chaverri volverá a ponerse en la piel del personaje que más la ha marcado y desafiado como intérprete: Carmela, protagonista del conmovedor monólogo “El vuelo del barrilete”.
Este fin de semana, Chaverri regresará a los escenarios para dar vida, por cuarta vez, a esta historia que toca fibras sensibles y que refleja una dura realidad social.
Un monólogo necesario y lleno de emociones
“Me ilusiona mucho volver a este monólogo tan necesario, ya que es una realidad que se vive no solo a nivel país sino a nivel mundial. Parte de mi labor como artista es visibilizar historias que puedan generar conversación acerca de temas que nos afectan socialmente y darle voz a realidades como la de Carmela.
“Este es un personaje al que le tengo un gran cariño, que me ha permitido retarme artísticamente y al mismo tiempo conectar con muchas personas que se han visto impactadas por este monólogo”, expresó Sofía.
Carmela: una historia de violencia y resiliencia
“El vuelo del barrilete” presenta la vida de una mujer víctima de violencia doméstica, mostrando las cicatrices que esa situación deja y la fuerza transformadora de la resiliencia.
“La obra narra el viaje íntimo y transformador de Carmela, cuyo entorno violento cambia su vida en cuestión de segundos. Lo que comienza como un matrimonio prometedor se convierte rápidamente en una pesadilla: la mirada angelical de su esposo se torna oscura y amenazante. Tras una salida inesperada luego de un partido de fútbol, todo se desmorona, obligándola a iniciar, sola, un doloroso proceso de reconstrucción”, detalla el argumento oficial.
Cuatro años interpretando a Carmela
“Ya son cuatro años interpretando a Carmela en diferentes temporadas y espacios, tanto teatrales como empresas y centros educativos. Volver siempre es refrescante y me permite descubrir cosas nuevas en la historia y a través del viaje del personaje con el público”, añadió la actriz de Los enredos de Juan Vainas.
Funciones, fechas y entradas
La obra, escrita y dirigida por Luis Fernando Gómez, se presentará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Teatro Nico Baker (contiguo a la Sala Garbo).
- Sábado: 8 p. m.
- Domingo: 6 p. m.
- Entrada: ₡10,000
- Venta de tiquetes: www.salagarbo.com