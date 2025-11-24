Farándula

Sofía Chaverri revive uno de los personajes más desafiantes de su carrera como actriz

Artista regresa al teatro con una breve temporada de un conmovedor monólogo que protagonizará

Por Manuel Herrera

La actriz Sofía Chaverri volverá a ponerse en la piel del personaje que más la ha marcado y desafiado como intérprete: Carmela, protagonista del conmovedor monólogo “El vuelo del barrilete”.

Este fin de semana, Chaverri regresará a los escenarios para dar vida, por cuarta vez, a esta historia que toca fibras sensibles y que refleja una dura realidad social.

Sofía Chaverri es una de las actrices más reconocidas de este país. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

Un monólogo necesario y lleno de emociones

“Me ilusiona mucho volver a este monólogo tan necesario, ya que es una realidad que se vive no solo a nivel país sino a nivel mundial. Parte de mi labor como artista es visibilizar historias que puedan generar conversación acerca de temas que nos afectan socialmente y darle voz a realidades como la de Carmela.

“Este es un personaje al que le tengo un gran cariño, que me ha permitido retarme artísticamente y al mismo tiempo conectar con muchas personas que se han visto impactadas por este monólogo”, expresó Sofía.

Carmela: una historia de violencia y resiliencia

“El vuelo del barrilete” presenta la vida de una mujer víctima de violencia doméstica, mostrando las cicatrices que esa situación deja y la fuerza transformadora de la resiliencia.

Sofía Chaverri
Sofía Chaverri en su interpretación de Carmela. Fotografía: Cortesía Sofía Chaverri. (Cortesía/Cortesía)

“La obra narra el viaje íntimo y transformador de Carmela, cuyo entorno violento cambia su vida en cuestión de segundos. Lo que comienza como un matrimonio prometedor se convierte rápidamente en una pesadilla: la mirada angelical de su esposo se torna oscura y amenazante. Tras una salida inesperada luego de un partido de fútbol, todo se desmorona, obligándola a iniciar, sola, un doloroso proceso de reconstrucción”, detalla el argumento oficial.

Cuatro años interpretando a Carmela

“Ya son cuatro años interpretando a Carmela en diferentes temporadas y espacios, tanto teatrales como empresas y centros educativos. Volver siempre es refrescante y me permite descubrir cosas nuevas en la historia y a través del viaje del personaje con el público”, añadió la actriz de Los enredos de Juan Vainas.

Funciones, fechas y entradas

La obra, escrita y dirigida por Luis Fernando Gómez, se presentará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Teatro Nico Baker (contiguo a la Sala Garbo).

  • Sábado: 8 p. m.
  • Domingo: 6 p. m.
  • Entrada: ₡10,000
  • Venta de tiquetes: www.salagarbo.com
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

