La actriz Sofía Chaverri pasa por uno de los momentos más increíbles de su vida y pidió a las personas que, por favor, no la despierten, si lo que está viviendo se trata de un sueño.

Chaverri reveló esta semana que la embajada en Costa Rica de la República Popular de China la invitó a visitar ese país como parte de un intercambio cultural.

Sofía Chaverri está feliz con todo lo que está conociendo en China. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Barrio Dent: Sofía Chaverri se quitó los tacones para ayudar a afectados por las inundaciones

A Sofi la noticia la tomó por sorpresa y contó que todo sucedió muy rápido. El martes pasado viajó al gigante de Asia y ya vive una experiencia que llamó “inolvidable”.

“Me está pasando una de las cosas más increíbles que me ha sucedido en la vida”, afirmó Sofi antes de compartir con sus seguidores el gran momento que vive, disfruta y celebra.

Sofía Chaverri vive un increíble momento

“Todo ha sido rapidísimo, de verdad, como que no he tenido chance de asimilar lo que está pasando y de procesarlo”, mencionó en un “reel” de Instagram.

LEA MÁS: Sofía Chaverri no sabe qué hacer con un curioso regalo que recibió

Sofi habló de la invitación que recibió en ese video y mostró el momento preciso en que les comunicó a sus papás la invitación que le hicieron, algo que celebraron en familia.

“Si estoy soñando, por favor, nadie me despierte. Voy a un intercambio cultural, a conocer acerca de la provincia de Anhui y, además, vamos a conocer de su cultura, tradiciones, avances tecnológicos, de medicina tradicional china. Estoy demasiado emocionada y agradecida. Estoy demasiado feliz”, afirmó.

Sofía ya disfruta del gran momento en ese lado del mundo. Contó que el vuelo para llegar hasta allá duró 36 horas, pero todo, absolutamente todo, hasta el momento, ha valido la pena.

Sofía Chaverri dice que la invitación para ir a China la tomó por sorpresa y está superagradecida con la oportunidad. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

La intérprete de Rosalinda en la serie de canal 7, Los enredos de Juan Vainas, dijo que sus mascotas las dejó bajo el cuidado de su mamá y de un gran amigo de ella.

LEA MÁS: Sofía Chaverri festeja 37 años con un fotón de la que muchos hablarán

Por supuesto que Sofi ya comparte fotos y videos de la aventura que la tiene con su corazón lleno de agradecimiento y felicidad.