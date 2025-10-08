Sofía Chaverri no sabe qué hacer con un curioso regalo que recibió

Sofía Chaverri quedó muy agradecida y feliz con el gran regalo que le enviaron. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram)

La actriz Sofía Chaverri enfrenta un dilema con un regalo que le hicieron hace unos días y que aún no sabe dónde colocar.

Aunque la actriz está muy agradecida con el obsequio, confesó que tiene dudas porque no sabe en qué lugar de su casa sería ideal colgarlo.

El detalle del artista Luis Moralegui

El pintor Luis Moralegui sorprendió a Sofía con un retrato de ella pintado en óleo sobre tela, el cual le hizo llegar recientemente, aunque la pintura se realizó en 2024.

Chaverri aseguró sentirse feliz y honrada con el detalle, pero su principal duda es que el retrato es de ella misma.

Sofía Chaverri mostró la hermosa pintura de ella que le obsequió un artista costarricense. Fotografía: Instagram Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

“Estoy demasiado agradecida por esta belleza y no sé dónde ponerlo, porque siento que ponerlo en la sala de mi casa es como que alguien entra y siento que es como egocéntrico; si lo pongo en el pasillo es como que Sofía me está viendo, en la oficina nadie lo va a ver, y en mi cuarto también, solo yo y me voy a sentir observada por mí. En el baño nada qué ver y entonces no sé qué hacer”, explicó Sofi.

Una obra llena de cariño y admiración

La actriz destacó la calidad del retrato y el cariño con que fue realizado, mencionando que se trata de un artista a quien “quiere y admira muchísimo”.

“Me da mucha vergüenza, me siento muy honrada, muy feliz y es muy lindo ver un cuadro pintado por un artista y que uno esté ahí”, agregó Sofía.