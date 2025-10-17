Farándula

Barrio Dent: Sofía Chaverri se quitó los tacones para ayudar a afectados por las inundaciones

La actriz Sofía Chaverri está ayudando a restaurar un teatro que sufrió por las inundaciones en barrio Dent

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Sofía Chaverri, actriz
La actriz Sofía Chaverri se solidarizó con los afectados por las inundaciones de Barrio Dent y se fue a colaborar. (redes/Instagram)

A la guapísima Sofía Chaverri estamos acostumbrados a verla en tacones, en vestido o bien elegante como parte de su profesión como actriz.

Pero este viernes la famosa Rosalinda, de la serie de Juan Vainas y Chibolo, más bien se puso las botas y se fue a ayudar a los afectados por las inundaciones en barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca.

Sofía Chaverri, actriz
La actriz Sofía Chaverri está pidiendo a sus colegas que ayuden a la escuela de danza afectada en Barrio Dent. (redes/Instagram)

Ayudar a profesora

Uno de los lugares afectados por las fuertes lluvias de este jueves fue la escuela de ballet Danzay, donde ella ha recibido clases y ensaya para algunas de sus obras de teatro.

Chaverri y otro grupo de actores y bailarines llegaron a ayudar a la directora del lugar, María Amalia Pendones, quien prácticamente lo perdió todo por la lluvia.

La actriz Sofía Chaverri se fue a ayudar a los afectados de Barrio Dent

Barrio Dent, seguimiento inundaciones
Las fuertes lluvias del jueves afectaron varias viviendas y locales de Barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Junto a sus colegas sacaron algunos muebles completamente mojados y llenos de barro y están tratando de limpiar el lugar.

Según contó Sofía en sus redes, se necesitan muchas manos, pues no solo la academia de teatro quedó llena de barro, sino muchas viviendas a su alrededor.

Barrio Dent, seguimiento inundaciones
Las inundaciones en Barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca, provocaron que a muchas viviendas el agua les llegara casi al techo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

