Barrio Dent: Sofía Chaverri se quitó los tacones para ayudar a afectados por las inundaciones

La actriz Sofía Chaverri se solidarizó con los afectados por las inundaciones de Barrio Dent y se fue a colaborar. (redes/Instagram)

A la guapísima Sofía Chaverri estamos acostumbrados a verla en tacones, en vestido o bien elegante como parte de su profesión como actriz.

Pero este viernes la famosa Rosalinda, de la serie de Juan Vainas y Chibolo, más bien se puso las botas y se fue a ayudar a los afectados por las inundaciones en barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca.

La actriz Sofía Chaverri está pidiendo a sus colegas que ayuden a la escuela de danza afectada en Barrio Dent. (redes/Instagram)

Ayudar a profesora

Uno de los lugares afectados por las fuertes lluvias de este jueves fue la escuela de ballet Danzay, donde ella ha recibido clases y ensaya para algunas de sus obras de teatro.

Chaverri y otro grupo de actores y bailarines llegaron a ayudar a la directora del lugar, María Amalia Pendones, quien prácticamente lo perdió todo por la lluvia.

Las fuertes lluvias del jueves afectaron varias viviendas y locales de Barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Junto a sus colegas sacaron algunos muebles completamente mojados y llenos de barro y están tratando de limpiar el lugar.

Según contó Sofía en sus redes, se necesitan muchas manos, pues no solo la academia de teatro quedó llena de barro, sino muchas viviendas a su alrededor.