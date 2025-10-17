Barrio Dent: Sofía Chaverri se quitó los tacones para ayudar a afectados por las inundaciones

A la guapísima Sofía Chaverri estamos acostumbrados a verla en tacones, en vestido o bien elegante como parte de su profesión como actriz.
Pero este viernes la famosa Rosalinda, de la serie de Juan Vainas y Chibolo, más bien se puso las botas y se fue a ayudar a los afectados por las inundaciones en barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca.
LEA MÁS: Barrio Dent: Desgaste y muchas pérdidas, vecinos luchan contra el barro en sus casas
Ayudar a profesora
Uno de los lugares afectados por las fuertes lluvias de este jueves fue la escuela de ballet Danzay, donde ella ha recibido clases y ensaya para algunas de sus obras de teatro.
Chaverri y otro grupo de actores y bailarines llegaron a ayudar a la directora del lugar, María Amalia Pendones, quien prácticamente lo perdió todo por la lluvia.
LEA MÁS: Impresionantes videos muestran la terrible inundación que golpeó a vecinos de barrio Dent
Junto a sus colegas sacaron algunos muebles completamente mojados y llenos de barro y están tratando de limpiar el lugar.
Según contó Sofía en sus redes, se necesitan muchas manos, pues no solo la academia de teatro quedó llena de barro, sino muchas viviendas a su alrededor.