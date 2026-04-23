Actriz Sofía Chaverri revela sin querer lo que pasó con su trofeo de Dancing with the Stars

La actriz Sofía Chaverri dejó ver, sin querer queriendo, qué pasó con uno de los premios más importantes de su carrera.

Mientras promocionaba en redes el festival internacional de baile Volcánica, la ganadora de Dancing with the Stars evidenció el lugar donde guarda su preciado galardón.

Sofía Chaverri ganó Dancing with the Stars en el 2019. (Lilliam Arce)

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En un video grabado desde la sala de su casa, detrás de ella apareció el icónico trofeo de la esfera de espejos, llamando la atención de sus seguidores.

Un lugar privilegiado en su casa

Lejos de esconderlo, Sofía tiene el trofeo en un sitio muy especial: un mueble justo debajo de su televisor, a la vista de todos los que visitan su hogar.

Sin duda, un reconocimiento que exhibe con orgullo.

Un triunfo que marcó su carrera

Chaverri se coronó campeona de la sexta temporada del programa el 10 de noviembre del 2019, junto al bailarín Javier Acuña.

Sofía Chaverri conserva en un lugar muy especial su premio de Dancing with the Stars

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En aquella final se impuso a figuras como: Greivin Morgan, Marko Jara y Sharon Segura.

Un recuerdo que sigue brillando

A varios años de su triunfo, el trofeo sigue ocupando un lugar especial en la vida de Sofía, recordándole uno de los logros más importantes en su paso por la televisión.