“Camino en una cuerda floja”: Maribel Guardia rompe el alma al recordar el cumpleaños de Julián Figueroa

Maribel Guardia conmemoró el cumpleaños de su hijo con un altar lleno de simbolismo. (redes/Instagram)

La actriz y cantante Maribel Guardia vivió un momento cargado de emociones al recordar el que hubiera sido el cumpleaños 31 de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023.

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Lejos de dejar pasar la fecha, la artista preparó un homenaje muy íntimo, pero lleno de significado: un altar con globos rojos en forma de corazón, velas, imágenes religiosas y las cenizas de su hijo en el centro.

Con ese gesto, dejó claro que, aunque han pasado los años, la ausencia sigue pesando.

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Un mensaje que estremece

A través de sus redes sociales, Maribel compartió un mensaje que tocó fibras profundas, donde dejó ver lo difícil que sigue siendo vivir sin él.

“Feliz cumpleaños al cielo, Julián. Siempre voy a celebrar tu vida hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas…”, escribió.

Pero una de las frases que más impactó fue cuando confesó cómo se siente en días como este.

“En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio”.

Aun así, también dejó ver de dónde saca fuerzas para seguir adelante: su fe.

“Recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo”, agregó.

Una pérdida que marcó su vida

Julián Figueroa, fruto de la relación de Maribel con el también cantante Joan Sebastian, falleció a los 27 años debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Su muerte tomó por sorpresa a todos, especialmente porque el joven artista estaba impulsando su carrera en la música regional mexicana.

Además, la vida de Julián ya había estado marcada por otro duro golpe: la muerte de su padre en 2015, una pérdida que lo afectó profundamente.

Un amor que sigue vivo

Maribel ha sido muy transparente con su proceso de duelo y, cada vez que puede, recuerda a su hijo con mensajes llenos de amor.

Julián Figueroa falleció a causa de un infarto al miocardio.

En esta ocasión no fue la excepción. Aunque reconoció que hay días en los que el dolor la desborda, también dejó claro que nunca dejará de celebrar la vida de su hijo.

“Tu madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo”, concluyó.