Imelda Garza confirma nuevo romance y revela cómo es la relación de su novio con su hijo

Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, confirmó públicamente que tiene una nueva pareja y compartió algunos detalles de esta etapa personal.

En un video publicado por Revista TV Notas, la viuda de Julián Figueroa, contó que el 30 de abril estará en un evento para niños donde estarán su mamá, su abuela y su hijo, por lo que los periodistas le consultaron si también estará su novio, con quien la habrían visto muy enamorada en la playa.

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Así es su historia de amor

Imelda comentó que mantiene una relación desde hace aproximadamente seis meses.

Imelda Garza Turnón sigue dando de qué hablar. (redes/Instagram)

“No sé si vaya a ir la verdad, él tiene mucho trabajo. Es abogado fiscalista, trabaja todo el día, pero si puede, pues que me vaya a ver. Nos conocimos el año pasado, ya llevamos como seis meses. Es Sagitario igual que yo, somos iguales, mucho fuego”, expresó Garza.

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Su familia y el momento que atraviesa

Además, reveló que su hijo, José Julián, ya conoce a su pareja, aunque cree que es solo un amigo, ya que considera que aún es muy pequeño para comprender la situación. Incluso indicó que, cuando salen juntos, ella duerme con el niño, pues es muy celoso.

Según reportes de medios internacionales, el hombre con quien mantiene la relación sería el abogado fiscalista y cantante Jorge Baruch.

Esta nueva etapa personal se desarrolla en medio de la polémica con Maribel Guardia por las cenizas de Julián Figueroa, un tema que continúa en proceso legal.