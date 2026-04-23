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¿Copió miss mexicana discurso de Natalia Carvajal en Miss Universo? Video viral desata polémica

Un video viral en redes sociales generó controversia al mostrar a una participante de Teen Universe México con un discurso casi idéntico al que dio Natalia Carvajal en Miss Universo

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Por Hillary Chinchilla Marín

Un video que circula en redes sociales encendió la polémica en el mundo de los certámenes de belleza, luego de que usuarios señalaran que una participante de Teen Universe México habría replicado casi palabra por palabra un discurso de Natalia Carvajal, miss Costa Rica 2018.

Comparaciones desatan críticas en redes

Natalia Carvajal destacó en Miss Universo tras quedar en el Top 10. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

El contenido fue difundido por una página especializada en concursos de belleza, donde se expone la similitud entre ambas intervenciones. Según la publicación, la joven mexicana habría utilizado un mensaje muy similar al que Carvajal presentó durante su participación en Miss Universo, centrado en el tema del poder de la mente.

El video rápidamente se volvió viral, generando múltiples reacciones y cuestionamientos por parte de usuarios, quienes calificaron el discurso como un posible “copia y pega”.

Hasta el momento, la página que compartió el material no reveló la identidad de la participante involucrada, lo que ha incrementado la curiosidad y el debate en plataformas digitales.

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Por su parte, Natalia Carvajal es recordada por su destacada participación en Miss Universo 2018, donde logró posicionarse dentro del Top 10, siendo una de las representantes costarricenses más sobresalientes en ese certamen.

El caso reabre la discusión sobre la originalidad en los discursos dentro de concursos de belleza y el impacto de las redes sociales en la exposición de este tipo de situaciones.

@tamaryngk

Créditos al creador del video de fondo 🫶🏻😅#missuniverse #missmexico #fyp #parati #miss

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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