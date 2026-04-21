Imelda Garza le reclama a Maribel Guardia por lo más importante que quedó de Julián Figueroa

Imelda asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen legalmente. (Archivo/Archivo)

El conflicto entre Imelda Garza y Maribel Guardia sigue subiendo de tono y ahora gira alrededor de lo que muchos consideran lo más valioso que quedó tras la muerte de Julián Figueroa: sus cenizas.

Según declaraciones recientes, Imelda aseguró que legalmente ese recuerdo le pertenece, aunque reconoce que hasta ahora no ha iniciado un proceso formal para reclamarlas. Sin embargo, la situación la tiene incómoda, ya que actualmente las cenizas están en manos de Maribel.

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La tensión aumenta porque, según expresó, su hijo, José Julián, de apenas 8 años, no tiene acceso a ese vínculo con su papá.

“Mi niño se tiene que conformar con una fotografía y un peluche”, dijo, dejando ver el impacto emocional que le genera la situación.

Además, Imelda considera que, más allá del tema legal, lo justo sería que el menor pudiera tener ese recuerdo tan importante.

“Con justicia divina, diría yo que le deberían pertenecer a José Julián”, agregó en un video compartido por Univisión.

Actualmente, las cenizas están en manos de Maribel Guardia. (Tomada de redes sociale/Tomada de redes sociales)

De acuerdo con lo publicado por Univisión Famosos, este conflicto forma parte de una disputa que ambas mantienen desde el 2025, y que hasta ahora no ha logrado resolverse.

Por el momento, las cenizas siguen bajo resguardo de Maribel Guardia, mientras el tema continúa generando polémica y dejando en evidencia una mezcla de dolor, diferencias personales y asuntos legales sin cerrar.