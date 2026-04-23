Maribel Guardia sorprende al presentar a los nuevos miembros de su familia

La querida actriz y cantante Maribel Guardia volvió a robarse el corazón de sus seguidores con una noticia llena de ternura.

La artista sorprendió al contar que desde hace dos meses su familia creció con la llegada de tres gatitos, fruto de sus mascotas.

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Sin embargo, uno de ellos ya fue regalado a una sobrina en Costa Rica, por lo que ahora disfruta de dos nuevas compañeritas en casa.

Maribel Guardia presentó con mucho orgullo a los nuevos integrantes de su familia. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

“Les presento a mis dos nuevas gatitas, nacieron hace poco y son unas traviesas”, escribió en un reel de Instagram.

Aún no tienen nombre… y pidió ayuda

Guardia contó que las pequeñas todavía no tienen nombre, ya que decidió pedirles ideas a sus seguidores, pero ha recibido tantas propuestas que le ha costado decidirse.

“Son unas muñecas traviesas que me han quebrado cuarzos, se suben a todo lado. El otro día saltaron de una gran altura. ¡Increíble la agilidad que tienen los gatos!”, comentó mientras las sostenía en brazos.

Ellas son las nuevas integrantes de la familia de Maribel Guardia

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Una familia gatuna muy unida

Las nuevas integrantes son hijas de Gizmo y Babilonia, una pareja de gatos que la artista tiene desde hace años.

“Después de la maternidad, ella (Babilonia) se volvió muy amorosa, se deja tocar y ahora ellos dos son unos esposos increíbles. Son maravillosos los gatos”, afirmó.

Como curiosidad, Maribel dijo que las nuevas integrantes de la familia le tienen los muebles destrozados.

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