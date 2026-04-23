Farándula

Maribel Guardia sorprende al presentar a los nuevos miembros de su familia

Actriz y cantante presentó a los nuevos miembros de su familia en las últimas horas

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La querida actriz y cantante Maribel Guardia volvió a robarse el corazón de sus seguidores con una noticia llena de ternura.

La artista sorprendió al contar que desde hace dos meses su familia creció con la llegada de tres gatitos, fruto de sus mascotas.

LEA MÁS: Imelda Garza le reclama a Maribel Guardia por lo más importante que quedó de Julián Figueroa

Sin embargo, uno de ellos ya fue regalado a una sobrina en Costa Rica, por lo que ahora disfruta de dos nuevas compañeritas en casa.

Maribel Guardia
Maribel Guardia presentó con mucho orgullo a los nuevos integrantes de su familia. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

“Les presento a mis dos nuevas gatitas, nacieron hace poco y son unas traviesas”, escribió en un reel de Instagram.

Aún no tienen nombre… y pidió ayuda

Guardia contó que las pequeñas todavía no tienen nombre, ya que decidió pedirles ideas a sus seguidores, pero ha recibido tantas propuestas que le ha costado decidirse.

“Son unas muñecas traviesas que me han quebrado cuarzos, se suben a todo lado. El otro día saltaron de una gran altura. ¡Increíble la agilidad que tienen los gatos!”, comentó mientras las sostenía en brazos.

Ellas son las nuevas integrantes de la familia de Maribel Guardia

LEA MÁS: Teletica pega el bombazo y contrata a sobrina de Maribel Guardia para este programa

Una familia gatuna muy unida

Las nuevas integrantes son hijas de Gizmo y Babilonia, una pareja de gatos que la artista tiene desde hace años.

“Después de la maternidad, ella (Babilonia) se volvió muy amorosa, se deja tocar y ahora ellos dos son unos esposos increíbles. Son maravillosos los gatos”, afirmó.

Como curiosidad, Maribel dijo que las nuevas integrantes de la familia le tienen los muebles destrozados.

LEA MÁS: A tres años de su partida, Imelda Tuñón le dedica emotivo mensaje a Julián Figueroa

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Maribel Guardiaactrices costarricensescantantes costarricensesmascotas
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.