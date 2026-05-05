Montserrat del Castillo enterneció a sus seguidores al exponer su relación con su pequeño hijo

Montserrat del Castillo, la presentadora de De boca en boca, ha captado la atención en los últimos días tras el lanzamiento de su pódcast “Entre dudas y fe”, un espacio donde aborda temas personales y reflexivos.

Como parte de la promoción, realizó una transmisión en vivo junto a su compañera María José Quesada, en la que compartieron detalles del proyecto y conectaron con su audiencia.

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Un momento espontáneo que se volvió viral

Durante el live, su hijo Jhona apareció inesperadamente y acaparó la atención, evidenciando la cercanía y complicidad que existe entre ambos. La escena generó múltiples reacciones por la naturalidad del momento.

Montserrat del Castillo está muy enamorada de su pequeño. (Captura/Captura)

Posteriormente, Montserrat compartió un video en redes sociales que rápidamente ganó popularidad. En el clip, se utiliza un trend con la mezcla de las canciones Beez in the Trap y What’s Up?, combinando humor con una narrativa familiar.

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El mensaje detrás del video

En el material, la presentadora inicia con una afirmación: “Soy una mujer independiente y no necesito a nadie para vivir”, pero la escena cambia cuando su hijo aparece negando esa idea con gestos.

“Necesita 20 de mis besos diarios, si no estoy en la casa no puede dormir, organiza su vida, según mis horarios y si toso un poco entra en pánico”.

El mensaje, cargado de humor, refleja la fuerte conexión entre madre e hijo, convirtiendo el video en un contenido cercano y fácil de compartir.