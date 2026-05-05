Montserrat del Castillo tocará un tema muy delicado en el segundo episodio de su pódcast

Montserrat del Castillo y María José Quesada, revelaron el tema que se abordará en el segundo episodio de su pódcast Entre dudas y fe, durante una transmisión en vivo en Instagram.

En el espacio, donde también apareció Jhona, el pequeño hijo de Montserrat, ambas explicaron que el objetivo del programa es generar identificación y ofrecer un acompañamiento a otras mujeres a través de experiencias reales.

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Además, aclararon que no son expertas, ni profesionales en psicología, pero desean aportar desde sus vivencias.

Montserrat del Castillo inició con su pódcast el jueves anterior. (Captura de video/Captura de video)

Un episodio centrado en la pérdida

El próximo jueves se estrenará el capítulo titulado “Lo perdí todo”, el cual abordará la pérdida de un bebé desde la experiencia personal de María José. Este episodio busca abrir una conversación sensible y necesaria desde una perspectiva honesta y cercana.

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Según comentaron, cada una decidió tomar un episodio para cerrar ciclos y compartir su historia, con la intención de conectar con quienes han atravesado situaciones similares.

Espontaneidad y vida real

Uno de los momentos que llamó la atención durante el en vivo fue la presencia constante del hijo de Montserrat, quien estuvo jugando con el gato y generando interrupciones espontáneas.

María José Quesada y Montserrat del Castillo seguirán hablando desde experiencias personales. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La periodista de Teletica mencionó que tras finalizar la transmisión debía continuar con tareas del hogar, lo que reforzó el enfoque realista del pódcast.

Lo que viene en el proyecto

Además, adelantaron que en la segunda temporada incluirán invitados y abordarán temas que también podrían interesar a hombres, ampliando así el alcance del contenido.

Cabe recordar que en el primer episodio, publicado el 30 de abril, Montse compartió detalles de su divorcio, abriendo un espacio de conversación sincera sobre su experiencia.