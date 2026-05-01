Montserrat del Castillo expone el miedo que la invadió al decidir separarse

Montserrat del Castillo volvió a abrir su historia personal en su pódcast “Entre dudas y fe”, donde expuso uno de los momentos más complejos de su divorcio con el chef mexicano Jhona Monroy, tras cinco años de matrimonio.

La comunicadora confesó que uno de sus mayores temores fue enfrentarse a un futuro incierto y tener que empezar desde cero, sin claridad sobre cómo hacerlo.

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“Yo estaba aterrorizada de mi futuro, porque tenía que volver a empezar y no sabía cómo volver a empezar. Sostenga los sentimientos de su hijo, sostenga lo quebrada que usted se siente, no puede parar de trabajar”, era parte de lo que invadía la mente de Montse.

Montserrat del Castillo llegó a dudar de su decisión al enfrentar su realidad. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La presión de mostrarse fuerte

Además del impacto emocional, la presentadora explicó que una de las situaciones más difíciles fue mantener una imagen positiva frente al público, a pesar de su estado interno.

“Trabajar requiere decirle a todo el mundo que qué lindo día, arrancamos el lunes y todo bien, todo es maravilloso o en redes sociales, hacer contenido sin ganas, queriéndome meter en un bendito hueco y desaparecerme y no podía”, indicó.

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Dudas y preocupaciones económicas

Montserrat también se sinceró sobre las preocupaciones que surgieron en ese proceso, incluyendo dudas económicas y la responsabilidad de sostener su vida y la de su hijo. Estos pensamientos, según explicó, pueden hacer que una persona cuestione sus decisiones en medio de una ruptura.

Aun así, destacó la importancia de asumir la realidad y avanzar con determinación, sin quedarse en la incertidumbre.