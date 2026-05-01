Montserrat del Castillo revela el pánico que vivió cuando se dio a conocer públicamente su separación

El nuevo pódcast “Entre dudas y fe”, de Montserrat del Castillo, continúa generando conversación tras su estreno.

En el primer episodio, la presentadora, junto a María José Quesada, profundiza en su proceso de divorcio con Jhona Monroy, abordando aspectos personales.

La negación y la exposición pública

Uno de los momentos más impactantes del relato es cuando Montserrat describe cómo vivió la etapa de negación, especialmente al enfrentarse a la exposición mediática.

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Montserrat del Castillo hizo el lanzamiento de su nuevo pódcast el jueves anterior. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La situación se volvió aún más compleja al tratarse de una figura pública, lo que aceleró la difusión de su historia.

“Yo quería guardar esto un tiempo para asimilar lo que me estaba pasando y a mí me lo hicieron público. El día que a mí me llamaron y me dijeron: ‘¿Es verdad tal cosa?’ Yo lo negué y dije: ‘¿Quién dice eso? Eso es mentira’, yo reaccioné así. Ese día que me llamaron yo me estaba pasando", expresó.

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También explicó que incluso mientras se mudaba de casa, seguía sin aceptar lo que ocurría, ya que para ella era un proceso íntimo que deseaba manejar en privado.

Enfrentar la realidad

La comunicadora relató que tuvo que asumir la situación ante el público sin estar preparada emocionalmente, lo que le generó ansiedad y temor por las posibles consecuencias en su entorno personal.

Montserrat del Castillo llegó acompañada de su nuevo novio, Gustavo, a la presentación del pódcast. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Tuve que enfrentarme, hablar en público y dar la cara. ¿Qué iba a decir? Ni siquiera me acuerdo qué fue lo que dije del pánico que yo tenía en ese momento, porque no quería lastimar a nadie, porque no era mi intención lastimar a nadie y mucha gente en mi familia no sabía", detalló.

Montserrat destacó que, aunque enfrentó críticas y juicios, comprendió la importancia de aceptar la realidad y avanzar. Su testimonio busca visibilizar el impacto emocional de estos procesos y cómo, incluso en medio del dolor, es posible encontrar aprendizaje y crecimiento.