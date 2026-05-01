Montserrat del Castillo revela cuál fue el día más duro de su proceso de divorcio

Montserrat del Castillo, presentadora del programa De boca en boca, presentó su nuevo proyecto titulado “Entre dudas y fe Podcast”, junto con la comunicadora María José Quesada.

Este espacio nace con el objetivo de abordar experiencias personales desde una perspectiva honesta, buscando generar identificación y reflexión en la audiencia.

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El primer episodio, titulado “Me siento mierda”, expone una de las etapas más complejas de su vida: su proceso de divorcio, ocurrido en febrero de este año, tras su relación con el chef mexicano Jhona Monroy.

Montserrat del Castillo abrió su corazón y habló de su divorcio. (Entre dudas y fe pódcast/YouTube)

Un testimonio marcado por la vulnerabilidad

En el pódcast, la presentadora describe los momentos más duros que enfrentó, incluyendo la incertidumbre, el impacto emocional y la exposición pública.

También habló del rol de su hijo en medio de este proceso y cómo vivió internamente la ruptura.

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“Yo creo que lo primero que se rompe es el corazón. Creo que el matrimonio es el marco y el corazón es el vidrio; el vidrio se quebró y, a veces, el marco no lo puede soportar. Creo que la distancia, los silencios, las conversaciones que no se enfrentan, los lugares que no se dan, conversaciones que se tenían que dar, pero las vamos a posponer, el irse a acostar enojados, el dormir uno por un lado y otro por el otro.

“El divorcio siempre está desde que uno se casa porque siempre es una elección, siempre es una opción, ahí está, mire, tocando. El matrimonio es tan complicado, es un proyecto donde usted tiene que cultivar y sembrar todos los días algo para que esa planta no se marchite, para que el matrimonio siempre tenga lo suyo”, expresó Montse con la voz entrecortada.

Aprendizajes y proceso de aceptación

La comunicadora también reflexionó sobre los factores que pueden llevar a una ruptura, como el orgullo, los miedos no trabajados y la falta de comunicación. Reconoció que aceptar la realidad fue uno de los pasos más difíciles en su proceso; además, reconoció que fue ella quien decidió separarse, algo que le costó aceptar.

“El día que yo finalmente acepté lo que me estaba pasando, por más difícil o duro que fuera, fue el día que supe que tenía que tomar una decisión y ni siquiera sabía cómo tomarla, ni siquiera sabía por dónde empezar, ni siquiera sabía qué hacer, estaba completamente paralizada de miedo. Ese fue el día que yo dije: ‘Ya’”, señaló.

Un espacio para compartir experiencias

El pódcast busca abrir conversaciones sobre temas que muchas veces no se abordan públicamente, promoviendo el crecimiento personal y el acompañamiento emocional.

Tanto Montserrat como su compañera apuestan por generar un espacio donde otras personas puedan sentirse identificadas y encontrar apoyo en medio de sus propios procesos.