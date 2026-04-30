A Montserrat del Castillo le llegó el día de cumplir uno de sus grandes sueños

La guapa presentadora de Teletica, Montserrat del Castillo, está a horas de cumplir uno de los sueños más importantes de su vida.

Montse estrenará este 30 de abril a las 7:15 p. m. su pódcast Entre dudas y fe, un proyecto que ella misma describe como el más personal y revelador en sus más de 15 años en el ojo público.

Montserrat del Castillo lanzará este jueves su esperado pódcast. (Captura/Captura)

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Un pódcast lleno de historias reales

Tras varios días generando expectativa, la comunicadora y su compañera María José Quesada confirmaron el lanzamiento del espacio.

El programa promete mostrar un lado muy íntimo de ambas, con el objetivo de inspirar y apoyar a otras mujeres.

“Este próximo jueves es el lanzamiento y, simultáneamente, vamos a subir el primer episodio de la primera temporada de Entre dudas y fe. Estamos preparando todo con mucho cariño. Esperamos que esta primera temporada les guste”, dijo Del Castillo al confirmar la fecha de lanzamiento del esperado proyecto.

“Lo hice con mucho miedo”

Montserrat reconoció que este nuevo paso no ha sido fácil, ya que implica abrir su vida personal como nunca antes.

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“Lo hice con mucho miedo, de cómo van a reaccionar o cómo la gente entiende lo que quiere entender”, aceptó en días pasados en una entrevista con La Teja, donde dijo que el proyecto era un gran sueño para ella.

Aun así, aseguró que el objetivo del pódcast es generar aprendizaje a partir de vivencias reales.

“Vamos a edificarnos con las experiencias de otras mujeres”, dijo.

Montserrat del Castillo vivirá un día soñado

Un estreno en medio de un gran momento personal

El lanzamiento de Entre dudas y fe llega en un momento muy especial para la presentadora, quien recientemente confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, tras su separación a finales del 2024.

Sin duda, este nuevo proyecto marca una etapa distinta en la vida de Montserrat, tanto a nivel profesional como personal.

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