Montserrat Del Castillo confesó qué es lo que más le gusta de su novio

La presentadora Montserrat del Castillo no se guardó nada y contó qué es lo que más le gusta de su nueva pareja, el herediano Gustavo Chaves.

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, se confesó muy enamorada de su nuevo novio. (redes/Instagram)

Durante el programa De boca en boca, la presentadora habló abiertamente de esta etapa que está viviendo y dejó ver que está más que contenta con su galán, con quien lleva una relación tranquila y lejos de las redes sociales.

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Montserrat destacó que una de las cosas que más valora de él es su forma de ser, especialmente porque ha sabido entender su rol como mamá. Además, contó que su pareja la escucha mucho y respeta que su prioridad sea su hijo, algo que para ella es fundamental.

Cuerpazo

Pero más allá de lo emocional, también confesó sin pelos en la lengua qué es lo que más le atrae físicamente del empresario de 49 años.

“Me encantan sus brazos, cuerpazo”, dijo frente a cámaras, dejando claro que su novio también la tiene conquistada por ese lado.

La presentadora reveló que disfrutan planes muy sencillos juntos, como salir a comer chicharrones o ir a ver aviones, lo que demuestra que la relación va más allá de lo superficial.

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El youtuber Diego Bravo dio a conocer en sus redes al novio de Montserrat Del Castillo. (redes/Instagram)

Sobre Gustavo Chaves, de 49 años, sabemos que es vecino de Heredia, que tiene una empresa de tarimas en Santo Domingo y que es padre de una adolescente, lo que le permite conectar con Montserrat desde una realidad similar.

Aunque todavía no lo presenta oficialmente, todo apunta a que la conductora está viviendo una etapa muy plena, llena de chineos y mucho compañerismo.