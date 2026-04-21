La pregunta sobre su nuevo novio que Montserrat del Castillo evitó responder en televisión

A pesar de que Montserrat del Castillo habló más de lo esperado sobre su nuevo galán, este martes en De boca en boca, hubo una pregunta que la figura de Teletica evitó responder.

Del Castillo abordó la nueva etapa personal por la que pasa durante una entrevista que le hicieron en vivo en el programa de canal 7 la presentadora María Fernanda León y el jefe y productor del programa Diego Piñar.

Montserrat del Castillo evitó responder una pregunta que le hizo María Fernanda León sobre su nuevo galán. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

En un momento de la entrevista, María Fernanda le consultó a Montse sobre lo que sentía al darse una nueva oportunidad en el amor y le preguntó acerca de la relación de su nuevo novio con su hijo.

“¿Qué sentís ahorita? y ¿cómo se lleva (Gustavo, su nueva pareja) con Jhonita?”, le consultó María Fernanda a Montserrat.

Del Castillo se limitó a decir: “Lo más importante era darnos un chance, pero también yo merezco un lugar y él también. No quería dar ninguna declaración porque es mi vida privada, pero tampoco voy a esconder nada. Nunca voy a esconder a nadie”.

Jhona Monroy, el primogénito de Del Castillo y de su exesposo el chef mexicano Jhona Monroy, nació el 6 de mayo del 2020, por lo que el menor está a días de cumplir seis añitos.