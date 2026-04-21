Montserrat Del Castillo culpó a compañero de su flechazo: así empezó su historia de amor

Montserrat Del Castillo confesó cómo inició su historia de amor. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

La presentadora Montserrat Del Castillo sorprendió al soltar una confesión bien sincera sobre su vida amorosa, y hasta señaló a un compañero como “culpable” de que hoy esté enamorada.

La presentadora Montserrat Del Castillo sorprendió al soltar una confesión sincera sobre su vida amorosa, y hasta señaló a un compañero como “culpable” de que hoy esté enamorada.

Se trata de Diego Piñar, quien, según contó entre risas, tuvo mucho que ver en el inicio de su historia con su actual pareja, Gustavo.

Todo salió a la luz durante el programa De boca en boca, donde Piñar recordó el momento en que le llevó un ramo de flores que terminaría marcando un antes y un después.

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“Después de dos años sola, se volvió a enamorar. Yo veía que llegaban varios ramos de flores y hubo uno grande que te tuve que traer”, dijo.

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Montserrat explicó que ese detalle fue clave, ya que en ese momento ella no quería saber nada del amor.

“Yo había dicho no quiero recibir nada ni saber nada y cuando Diego entró con este ramo de flores no me quedó de otra que leer la tarjeta”, contó.

Diego Piñar tuvo un papel clave en el inicio del romance. Captura: La teja (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

Actualmente, Montserrat está feliz con su pareja y comprometida. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

La comunicadora fue clara en que no estaba buscando una relación, pues estaba enfocada en su vida personal y en su rol como mamá.

“No quería darme la oportunidad. Este año me sentía un poco más preparada para abrir mi corazón, pero no era algo que yo andaba buscando”, aseguró.

Sin embargo, el destino le jugó una carta distinta. Según relató, con el paso del tiempo empezó a conversar con Gustavo, quien la conquistó con detalles y actitud.

“Empezamos a hablar, empezó a ser muy caballero, se me hizo interesante, detallista, le di la oportunidad de salir y ahí empezó todo”, reveló.

Hoy, Montserrat no oculta que está completamente enamorada e incluso contó que fue su pareja quien dio un paso más en la relación.

La presentadora confirmó que Gustavo ya le pidió la mano, dejando claro que lo que empezó como algo inesperado terminó convirtiéndose en una historia seria.