Montserrat Del Castillo suelta potente mensaje luego de que la vieran con nuevo novio y filtran foto con su galán

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, ya no está tan soltera. (redes/Instagram)

Montserrat del Castillo sigue dando de qué hablar y esta vez fue ella misma la que dejó un mensajito que muchos interpretaron como toda una indirecta… o más bien una confirmación con estilo.

Luego de que se hicieran públicas unas imágenes donde se le ve muy bien acompañada de su nuevo galán —con besos, abrazos y cero timidez—, la figura de De boca en boca volvió a encender las redes con una frase que no pasó desapercibida.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo está enamorada: así nos confirmó su relación

“Saber quién eres, elimina la necesidad de tener que demostrarlo”, publicó en sus redes sociales, dejando a más de uno pensando que está más segura que nunca de la etapa que está viviendo.

Y es que desde hace días andaba el rumor que la presentadora de Teletica estaría estrenando un nuevo amor en su vida, tras su sonada separación, y este fin de semana ya salieron a al luz algunas fotos que así lo confirman.

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, tiró indirecta tras darse a conocer que tiene una nueva relación amorosa. (redes/Instagram)

De hecho, la misma Montserrat confirmó a La Teja que está en una nueva relación sin dar mayores detalles del afortunado.

Este lunes el creador de Diego Bravo publicó que la presentadora fue vista en el tope de San Joaquín de Flores muy acaramelada con el misterioso galán y compartió varias fotos donde se les ve muy enamorados.

Montse confirmó su separación en setiembre de 2025 tras cinco años de matrimonio con el chef mexicano Jhona Monroy, padre de su único hijo del mismo nombre.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo se casó y el gran ausente fue su jefe

El youtuber Diego Bravo públicó varias fotos de Montserrat Del Castillo con su nuevo galán con el que estuvo este domingo en Heredia. (redes/Instagram)

Ahora, aunque la propia Montserrat no ha revelado la identidad de su nuevo amor, sí se sabe que sería vecino de Heredia y que tendría muy buen estatus económico, lo que ha despertado aún más la curiosidad de sus seguidores.

Por lo pronto, la presentadora parece estar disfrutando al máximo esta nueva etapa, más segura, más relajada y, como dicen por ahí… más enamorada que nunca