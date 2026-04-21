María Fernanda León habló sin pelos en la lengua del nuevo novio de Montserrat del Castillo

María Fernanda León soltó lo que pudo del nuevo galán de Montserrat del Castillo este martes durante De boca en boca.

En el programa de canal 7, Del Castillo habló con León y Diego Piñar –jefe y productor del espacio– sobre su nueva relación amorosa, de la cual alguna gente ya sabía.

María Fernanda León habló sin tapujos sobre el nuevo novio de Montserrat del Castillo. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

Según dijo Montse, desde hace un mes León, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, los otros presentadores de De boca en boca, sabían de su nuevo galán, una confesión clave para que María Fernanda hablara.

“Conozco tu corazón, es un corazón de oro. Sos una mujer tan tan linda que te merecías a alguien que te chineara tal cual, después de tanto tiempo sola (...). Yo ya lo conocí (a Gustavo, el nuevo novio de Montse), vieras qué tuanis. La verdad muy buena gente”, comentó León frente a las cámaras del programa farandulero.

Más adelante en la entrevista, la también cantante volvió a hablar del nuevo enamorado de Del Castillo.

“Conozco todo tu proceso y has sido tan resiliente y nos agarró de sorpresa a todos y Gustavo es una persona muy especial. Tuvimos la oportunidad ya de conocernos. La trata como la princesa que ella es, como la mujer que ella es”, afirmó María Fernanda.

Montserrat agradeció al aire a sus compañeros presentadores del programa de Teletica porque no le filtraron el secreto que tenía guardado desde hace varias semanas.

“Ellos (León, Hoffmann y Méndez) sabían hace un mes y me han dado el chance a mí de ser y de guardar esto”, mencionó Montserrat, de 37 años.