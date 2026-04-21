Farándula

María Fernanda León habló sin pelos en la lengua del nuevo novio de Montserrat del Castillo

Monserrat del Castillo se dio una nueva oportunidad en el amor tras casi año y medio de la sonada separación de su exmarido

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Por Manuel Herrera

María Fernanda León soltó lo que pudo del nuevo galán de Montserrat del Castillo este martes durante De boca en boca.

En el programa de canal 7, Del Castillo habló con León y Diego Piñar –jefe y productor del espacio– sobre su nueva relación amorosa, de la cual alguna gente ya sabía.

Montserrat Del Castillo
María Fernanda León habló sin tapujos sobre el nuevo novio de Montserrat del Castillo. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

Según dijo Montse, desde hace un mes León, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, los otros presentadores de De boca en boca, sabían de su nuevo galán, una confesión clave para que María Fernanda hablara.

“Conozco tu corazón, es un corazón de oro. Sos una mujer tan tan linda que te merecías a alguien que te chineara tal cual, después de tanto tiempo sola (...). Yo ya lo conocí (a Gustavo, el nuevo novio de Montse), vieras qué tuanis. La verdad muy buena gente”, comentó León frente a las cámaras del programa farandulero.

Más adelante en la entrevista, la también cantante volvió a hablar del nuevo enamorado de Del Castillo.

“Conozco todo tu proceso y has sido tan resiliente y nos agarró de sorpresa a todos y Gustavo es una persona muy especial. Tuvimos la oportunidad ya de conocernos. La trata como la princesa que ella es, como la mujer que ella es”, afirmó María Fernanda.

Montserrat agradeció al aire a sus compañeros presentadores del programa de Teletica porque no le filtraron el secreto que tenía guardado desde hace varias semanas.

“Ellos (León, Hoffmann y Méndez) sabían hace un mes y me han dado el chance a mí de ser y de guardar esto”, mencionó Montserrat, de 37 años.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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