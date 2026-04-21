Montserrat del Castillo suelta la razón por la que confirmó públicamente su nueva relación amorosa

Montserrat del Castillo se sinceró este martes en De boca en boca sobre el gran momento personal que vive tras abrirle las puertas al amor, cerca de año y medio después de la sonada separación de su exmarido.

La figura de Teletica habló hasta más de lo que ella esperó de su nueva relación sentimental durante una entrevista que le hicieron en el programa de canal 7.

Montserrat del Castillo abrió su corazón este martes en De boca en boca para hablar con más detalle de su nuevo novio. (Montserrat Del Castillo/Montserrat del Castillo)

Del Castillo contó que su nuevo galán se llama Gustavo y que sus compañeros presentadores de De boca en boca sabían desde hace un mes que estaba ennoviada.

Pero además de eso, soltó la razón por la que confirmó públicamente que le estaba dando una nueva oportunidad al amor.

“No quería dar ninguna declaración porque es mi vida privada, pero tampoco voy a esconder nada. Nunca voy a esconder a nadie”, mencionó la popular presentadora, modelo y creadora de contenido.

El domingo, Del Castillo confirmó a La Teja que sí tenía nuevo galán luego de que este medio se lo consultara tras un fuerte rumor que se soltó en redes sociales.

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, junto a su nuevo novio en fotos publicadas por Diego Bravo. (redes/Instagram)

Montse se limitó a decirnos que había dejado la soltería, pero no entró en los detalles que sí abordó este martes en De boca en boca, aunque con alguna discreción.

Entre esas cosas estuvo la revelación de lo que más le gusta de su nuevo novio, llamado Gustavo, así a secas porque el apellido aún no trasciende.

“Es muy marcado la masculinidad que tiene él y eso me gusta mucho”, dijo.

Del Castillo y su exmarido, Jhona Monroy, se separaron a finales del 2024 tras cinco años de casados.